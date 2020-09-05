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05.09.2020 - 01:55 |

Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Melek ismi ülkemizde en fazla tercih edilen kız isimleri arasındadır. Ayrıca yabancı dillerdeki telaffuzuyla dünyada da sıkça tercih edildiği görülmektedir. Bu sebeple anlamını öğrenmek isteyebilirsiniz. Melek isminin ne anlama geldiği, ne demek olduğu, Kuran'da geçip geçmemesine dair tüm bilgiler yazımızda sizler için hazırlanmıştır.

Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Arapça kökenden gelen melek kelimesi kişiler için özel ad olarak da kullanılmaktadır. Mecazi ve gerçek anlamlarıyla birlikte ismin karakter analizi de merak edilen unsurlar arasındadır. En bilinen şekliyle iyi huylu kişiler için kullanılan bir kelimedir. Ancak bundan başka anlamları da mevcuttur.

Melek Ne Demek?

Kız bebekler için kullanılabilen Melek isminin kelime anlamları şu şekildedir:

Dini anlamda; gözle görülemeyen ancak yaratıcı ile insanlar arasında köprü, iletici görevi gören varlıktır. Bu tinsel varlığın ışıktan yaratıldığına inanılmaktadır. Ayrıca yaratıcının emirlerine itaatkar ve iyi niteliklerle bezenmiş ruhani varlık olarak da tanımlanmaktadır.

Mecazi anlamda; çok iyi niyetli, güzel huylu ve temiz kalpli kimse. Uysal ve terbiyeli bireyleri nitelemek için de kullanılmaktadır.

Sözlük anlamları; kıraç veya işlenen toprak. Halı dokumasında ilmek sıkıştırmak amacıyla kullanılan ip yumaklarına verilen ad.

Melek kelimesi Arapça kökenli olduğu için dilimize farklı bir dilden girmiştir. Ancak yazılışı Türkçe dil kurallarına uygundur. Bu ismin karakter analizi ise şu şekildedir:

Yüksek enerjili

İşkolik

Önsezileri kuvvetli

Sanata yatkın

Kararsız

Evcimen

Objektif bakış açısına sahip

Dürüst

Atik

Ticarete yatkın

Mücadeleci

Dikkatli

Aşk insanı

Eğlenmekten hoşlanan

Hoşgörülü

Özgürlüğüne düşkün

Melek İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Kuran-ı Kerim'de en çok geçen isimlerden birisi de Melek'tir. Melek kelimesi Kuran'da 98 farklı ayette yer almaktadır. Kuran'da da manevi varlık olarak geçen melek kelimesi bu yönüyle İslam dininde caiz kabul edilmektedir. Kişiler tarafından tercih edilmektedir.

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