Melina İsminin Anlamı Nedir? Melina Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Melina isminin kökeni Yunancadır. Bu sebeple Türkçeye Yunancadan geçmiştir.



Melina Ne Demek?



Melina isminin kökeni Yunancadır. Meli kelimesi Yunancada bal anlamına gelir. Melina eğitilmiş kişi anlamındadır. Yüce kişiler için Melina denir. Merlina kelimesi sahip olduğu güzel anlamlar sebebiyle anne ve babalar tarafından tercih edilir.



Melina kelimesi iyi ve mükemmel olan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Hoş anlamı vardır. Tatlı varlıklar için de Melina sıfatı kullanılabilir. Kısaca Melina ismi güzel olan şeyleri nitelemek için kullanılır. Bu isim, hoş bulunan kişilere ve varlıklara verilen bir addır.



Melina kelimesi Tanrının hediyesi ve Tanrının müjdesi anlamına gelir. Genellikle güzel ve tatlı olan varlıklar için kullanılır. Melina ismi tatlı duruş sergileyen genç kadınlar için de kullanılır. Melina ismine sahip kişiler naif ve sanat sever kişilerdir. Anne ve babalar tarafından seçilen Melina ismi, kız çocuklarının Allah'ın hediyesi olduğunu göstermek için de kullanılır.



Türkiye'de Melina isminde 875 kişi bulunur. Bu ismi taşıyan kişilerin çoğu Ankara ve İstanbul illerinde yer alır. Melina isminin kullanımı son yıllarda artış göstermiştir.



Melina İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Melina ismi çeşitli sebeplerden dolayı yeni doğacak çocuklara verilmeyi düşünülen bir isimdir. Anne ve babaların Melina ismini tercih etme sebepleri değişir. Ebeveynler isim koyarken ismin az bilinir olması, Kur'an'da geçiyor olması ve İslam'a uygun olması gibi şartlar ararlar.



Melina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. İslam'ın çocuklara konulmasını önermediği isimler listesinde yer almaz. Güzel anlamı sayesinde Melina ismi kız çocuklarına uygundur.