Oyunculukta çok sevildim

Beş yıl aradan sonra müzik dünyasında yeni şarkısı Sen Gitmişsin Çoktan ile geri dönen Keremcem bundan sonraki süreç için hem oyunculukta hem müzikte dengeli bir yol izleyeceğini söylüyor. 29 Mayıs’ta vizyona girmeye hazırlanan Aşk Çağırırsan Gelir filminin de heyecanını paylaşan başarılı oyuncu “Benim ilk amacım her zaman şarkı söylemek oldu. Albüm yaptıktan sonra oyunculuk başıma gelen, hayatıma girmesine izin verdiğim güzel bir şeydi. Oyunculuğa başladıktan sonra çok sevdiğim ve çok mutlu olduğum bir şey oldu ki bir yandan da çok sevildim. Sahnede şarkı söylerken sevilmek bambaşka bir şey, oyunculuk yaparken canlandırdığınız karakterle sevilmek bambaşka bir şey. Bu yüzden çok mutluyum.

Yeni yılı çok dinamik ama bir o kadarda yorgun karşıladın sanırım öyle mi?

Her yıl başından sonra böyle hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Sanırım beklenti içine girdiğimizden böyle oluyor. Çünkü beklenti beraberinde hayal kırıklıklarını da getiriyor. Bu sene nasıl geçecek derken bir bakıyorsun yıl gelmiş geçmiş bile. Beklentiyi yükseltmemek lazım ama umudu da yitirmemek gerek tabii ki…Güzel şeyler olmuyor dünyada ve ülkemizde her bakımdan ama umudumuz sağlam.

Senin için geçen yıl nasıl geçti ki gayet iyi geçti gibi görünüyordu…

Bu işe başlayalı tam 15 sene olmuş. Bu süre içinde hep çalıştım hep ürettim hep bir şeyler yaptım. Bu da dışarıdan bakıldığında “Bu adam bu sene de üretmeye devam ediyor” dedirtiyor. Aslında neden keyif alıyorsanız onu üretiyorsunuz bu da benim şansım. 2020 benim için çok güzel başladı çünkü beş yıldır yapamadığım şarkımı yaptım. Bir albüm yaptım o yolda, bir tane sinema filmi çektim yakında vizyonda bu yüzden güzel başladık.

Müzik için neden beş yıl bekledin. Böyle bir ara vermenin özel bir sebebi var mıydı?

Dizi setleri çok fazla vakit alıyor bu yüzden müziğe verdiğim planlı bir ara değildi bu. Geriye dönüp baktığımda gördüm bende bu kadar uzun süre olduğunu. Bu süre içinde müzik adına aslında üretimlerim sürdü. Arkadaşlarımla düet yaptım, sahnelerine konuk oldum, yeni şarkılar dinledim ve seçtim ama bunu dinleyicilerimle buluşturmamıştım. Nasip artık bugüneymiş artık yavaş yavaş gelecekler.

Sanata olan ilgin ve yaptığın sanat koleksiyonunla yakın çevrende biliniyorsun ama bunu çok da ön plana çıkarmak istemiyor gibisin öyle mi?

Küçükken çok resim yapardım ama şimdilerde de başladım ve evimin bir odasını resme ayırdım. Orada güzel vakit geçiriyorum. Aslında çağdaş sanat eserlerini seviyorum. Hem bakmayı, görmeyi, ilgilenmeyi hem de elimden geldiğince ilgilenmeyi seviyorum. Bir sanat eserine sahip olmuyorsun ama onun gösterim hakkı size geçiyor beğendiğiniz bir eseri aldığınızda. Bu yüzden çok sevdiğim sanatçıların eserlerinin gösterim hakkının bende olmasını da çok seviyorum. Evimin duvarları doldu bu da beni çok mutlu ediyor. Mesela Komet’in karşısına geçip saatlerce bakıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Evdeki resimleri paylaşmıyorum ama saklamıyordum da. Mesela Koza Sergisinden aldığım bir Mehmet Turgut’um var Güvenç Dağüstün imzalı. Güzel bir Tanju Demircan, Nejat Satun eserim var… Hepsi çok heyecan verici ve maceraperest geliyor.

“Maceraperest değilim ama cesurum”





Maceraperestlik sende ne durumda?

Bu kadar işte sanat eseri toplamak kadar. Kendime çok maceraperest diyemem ama cesurum diyebilirim.

Asla kontrolünü kaybetmeyen biri gibisin öyle mi?

Özellikle kendimi kontrol etmeye çalışmıyorum. Oğlak burcuyum yükselenim terazi onun özelliklerini taşıyorum. Ailemde pek ses yükselmez, tartışma yerine mantıklı konuşmalarla büyüdüm. Bu yüzden hayata, eşime dostuma bakışım da böyle. Konuşarak anlaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir de kontrollü değilim ama saygılıyım. Saygısızlığa asla tahammül edemem.

“Gitmişsin Çoktan” şarkınla devam etmek istiyorum. Yine hikayesi olan ve çok romantik, dinlerken anıları canlandırıp tekrar yaşatan bir şarkı olmuş eline sağlık…

Bestesi Gökhan Tepe, sözleri Şebnem Sungur’a ait. Yaptığı şarkılar ağzıma oturan çok sevdiğim iki kişinin şarkısı Gitmişsin Çoktan. Beş sene önce Gökhan Tepe’nin stüdyosunda dinlediğim ve gözyaşları içinde kaldığım tek şarkıydı. Diledikten sonra “Bunu ben söylemek istiyorum” dediğim bir şarkı oldu. O günden beri dizilerden, oyunculuktan fırsat bulamayıp bugün dinleyicilerimle buluşturduğum bir şarkı.

Hiç terk edildin mi? Şarkıdaki gibi bir hikayen oldu mu?

Terk ettim, terkedildim. İlişkide olan şeyler bunlar. Bir de terk etmek kulağa çok sert bir şey gibi geliyor. Eğer bir ilişki yaşayıp bittiyse iki tarafın aynı şeyi istemesi çok büyük bir şans olsa gerek.

Peki ilişkilerinde hiç hüzünlü farkındalıklar yaşadın mı? Mesela zor bir adam mısın?

Ben zaten kendim hüzünlü bir adamım. Her şeye duygusal tarafından bakıyorum. Tabii ki hüzünlü hikayeler yaşadım ama sormayacaksın değil mi? Aldığım yorumlara göre ben çözmesi kolay görünen zorlardanmışım. Yani birinci seviye sudoku gibi görünüp, beşinci seviye çıkanlardanmışım.

Kariyerinde bundan sonrası için nasıl bir yol haritan olacak. Oyunculuk mu müzik mi ön planda olacak?

Dengeli bir şekilde olacak. Benim ilk amacım her zaman şarkı söylemek oldu. Albüm yaptıktan sonra oyunculuk başıma gelen, hayatıma girmesine izin verdiğim güzel bir şeydi. Oyunculuğa başladıktan sonra çok sevdiğim ve çok mutlu olduğum bir şey oldu ki bir yandan da çok sevildim. Sahnede şarkı söylerken sevilmek bambaşka bir şey, oyunculuk yaparken canlandırdığınız karakterle sevilmek bambaşka bir şey. Bu yüzden çok mutluyum.

Yeni filmin Aşk Çağırırsan Gelir’le de yakında beyaz perdede olacaksın nasıl bir film biz, bekliyor?

Sevgili Emre Kavruk’un senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı bir film. Ordu’da çektik filmi oranın doğasından, insanlarından da çok etkilendim. 29 Mayıs’ta vizyonda olacak. Bu filmde aşkı arayan bulmak için her şeyi yapacak kadar istekli ama yakın arkadaşının çapkınlık maceraları yüzünden sekteye uğrayan bir adamı oynuyorum. Ordu’da bir otelin içinde yaşanan değişik aşk hikayelerini anlatan bir film diyebilirim.