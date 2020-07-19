Melisa Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Melisa çiçeği limonsu bir kokuya sahip olan bir bitkidir. Yumuşak tüyleri olan, ince yapraklı ve beyaz çiçekleri olan bir bitkidir. Melisa çiçeği daha çok rahatlatıcı ve sakinleştirici olan etkisinin olması ile bilinen bir bitkidir. Bunun dışında çok daha farklı faydaları da olan bir bitkidir.



Melisa Çiçeği Anlamı



Melisa çiçeği; kolonya çiçeği, parfüm çiçeği, kolonya çalısı gibi çeşitli isimlerle de anılan bir bitkidir. Oldukça hoş kokusu olan, limona benzer bir kokuya sahip, sürekli yeşil kalan bir bitkidir. Sadece yeteri kadar sıcaklık sağlanmadığında yapraklarını dökebilen bir bitkidir.



Melisa bitkisinin çiçeği akşam saatlerinde güneşin batması ile açılarak etrafa çok güzel olan kokusunu yayar. Ardından güneşin doğuşu ile kapanan ve kokusunu yaymayı durduran bir bitkidir. Aşırı olan rüzgara maruz kaldığında hassas yapısı ile kötü etkilenecek olan bir bitkidir.



Melisa Çiçeği Özellikleri



Melisa çiçeği ballıbabagiller ailesinden olan beyaz çiçekli, çok dalı olan otsu bir bitkidir. Birçok türü olan melisanın en önemli olan türü ise tıbbi melisa türüdür. Bursa, İstanbul Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi gibi yerlerde yetişen bir bitkidir.



Melisa bitkisinin boyu ise 30 ila 80 santimetre aralığında olmaktadır. Limon kokulu olan bir bitkidir. Çok yıllık olan bitkiler arasında yer alır. İnce yapraklı olan, yumuşak tüyleri olan bir bitkidir. Beyaz çiçeklere sahiptir. Yapraklarında ise reçine, tanen ve uçucu bir yağ bulunmaktadır.



Melisa Çiçeği Faydaları Nelerdir?

Bağırsak ağrıları ve mide ağrılarını keser.

Kalbi kuvvetlendirir.

Migren, baş ağrısı ve hazımsızlık gibi sorunlarda faydalıdır.

Sinir krizlerinde, kulak çınlamasında, baş dönmesinde, sara ve melonkolide meydana gelen şikayetlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Bayılmalarda kullanılmaktadır.

Bağırsaklarda ve midede bulunan gazın çıkmasını sağlar. Gaz nedeni ile oluşan ağrı ve şişkinliklere de bu sebeple iyi gelir.

Regl ağrılarını dindirir ve regl kanamalarının düzenlenmesini sağlar.

Sıkıntılar ve huzursuzlukları giderir.

Hafızayı güçlendirir.

Melisa Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Melisa çiçekleri gölge bir alanda ve rüzgarı az alan bir bölgede yetişir. Çiçeğin bir sürgün dalını su içerisinde bekletilmesiyle oldukça kısa bir zaman içinde köklenebilen bir yapıdadır. Melisa bitkisinin çayı yapılabilen bir bitkidir. Fakat içilebilen melisa bitkisi tıbbi melisa bitkisidir. Her türdeki melisa bitkisi çay olarak tüketilmemelidir.



Ege ve Akdeniz bölgeleri melisa çiçeğinin en iyi şekilde yetişebileceği bölgelerdir. Melisa çiçeğinin yetiştirilmesinde en önemli olan husus sıcaklıktır. Gübreleme, sıcaklık, saksı şartları, toprak şartları ve sulama da çok önemlidir. Melisa çiçeğinin yetişebilmesi iççin hem humuslu hem de kumlu olan topraklara ihtiyaçları bulunur.



Melisa çiçeğinin kökleri mutlaka konuldukları saksı içerisine rahat bir şekilde sığabilmelidir. Çiçek büyüdükçe köklerin rahatça saksıda bulunması için saksının değişimi yapılmalı ve daha da büyük olan bir saksıya geçişi sağlanmalıdır. Melisa çiçeğinin toprağının da sürekli olarak nemli kalması gerekmektedir. Fakat aşırı sulamaya da kaçılmamalıdır.



Melisa çiçeği sıcak havayı ve sıcaklığın yüksek olduğu ortamları seven bir bitkidir. Tropikal iklime ait olan bitki olması nedeniyle bu özelliği bulunmaktadır. Gün içerisinde melisa çiçeğine en az olarak 4 saat kadar güneş görmesinin sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda deniz ürünlerinin oluşturduğu gübrelerden çok hoşlanır ve bu gübre tipi gelişimini olumlu yönde etkiler.