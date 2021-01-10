Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir? Meme (Göğüs) Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Meme kanseri kanserin türlerinden birisidir. Meme de kontrolsüz olarak hücre çoğalmasının adına meme kanseri denilmektedir. Meme kanserinde her kanser türünde olduğu gibi erken tanı oldukça önemlidir. Bundan dolayı meme kanseri için belirli yaştan itibaren sürekli olarak kontrole gidilmesi son derecede önemlidir.



Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?



1) Kilo Kaybı



Kanserin genel olarak belirtilerinden birisi olarak sayabiliriz. Meme kanserinde de aynı şekilde hızlı bir şekilde kilo kaybı yer almaktadır. Nedensiz yere kilo kaybetmek meme kanseri şüphesi uyandırabilir. Bundan dolayı kilonun kontrolü son derecede önemlidir. Meme kanserinde erken bulgu son derecede önemli olduğundan bu belirtileri iyi bilmek gerekmektedir.



2) Memede Ağrı



Meme kanserinin tipik belirtilerinden olarak bilinmektedir. Meme ağrısı yaşıyorsanız mutlaka meme kanserinden şüphelenmeniz gerekmektedir. Memede ağrı ile birlikte kitle de yer almaktadır. Meme haftalarca boyunca sancı şeklinde ağrı yapabilir. Ağrının doktor tarafından kontrol edilmesi gerekli tektiklerin yapılması erken tanı açısından ve tedavinin başarılı olması açısından son derecede önemlidir.



3) Memede Şekil Bozukluğu



Meme de kanserli hücrelerin çoğalması ile birlikte şekil bozukluğu da başlamaktadır. Memede şekil bozukluğu göğüs kanserinin en önemli belirtilerinden biri olarak bilinmektedir. Bundan dolayı sık sık memenin şekli kontrol edilmelidir. Memenin özellikle şekil bozukluğu ile birlikte ucunda da karartı meydana gelmektedir.



4) Halsizlik ve Bitkinlik



Meme kanserinin bir diğer belirtisi de diğer kanser türlerinde de olduğu gibi halsizliktir. Halsizliğin yanı sıra çabuk yorulma da eşlik etmektedir. Bu halsizlik ise istirahat halinde dahi ortaya çıkabilmektedir. Sürekli olarak bitkinlik ve geçmeyen yorgunluk şüpheniz varsa meme kanserinden şüphe duyabilirsiniz.



5) Memede Ele Gelen Kitle



Meme kanserinin en önemli belirtileri arasında kitle meydana gelmesidir. Bu kitle ise ele gelecek büyüklükte olabilmektedir. Özellikle memede kitle ortaya çıktıktan sonra bu kitle zamanla büyümeye başlar. Bundan dolayı kadınların özellikle göğüs altında ve üstünde sürekli olarak el ile muayene yapması son derecede önemlidir. Memede ele gelen kitle meme kanserinde görülen en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.



6) Memede Soyulma



Memede soyulma da en belirgin belirtilerden bir tanesidir. Meme kanseri ile ilgili yapılan çalışmalar memede soyulmanın da belirtilerden biri olduğunu söylemektedir. Memede kitle ile birlikte soyulma eşlik eder. Soyulma ile birlikte deri döküntüleri de yine ortaya çıkar.



Meme (Göğüs) Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?



Meme kanserinde teşhisi pek çok test ile ortaya çıkabilir. Yapılacak bu testler ile birlikte meme kanserinin tanısı kolayca konulabilmektedir. Meme kanserinde belirtiler ortaya çıktığında ilk olarak teşhisler fiziksel muayene ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Fiziksel muayeneden sonra uzman hekim tarafından bazı ek teşhisler de istenmektedir. Meme kanserinin teşhisinde ki testler şu şekildedir.

- Mamagrofi

- MRI

- Ultrason ile tespit

- Bilgisayarlı tomografi

- Biyopsi



Meme Kanseri Nedenleri Nelerdir?



Meme kanserinin pek çok nedeni vardır. Bu nedenleri bilmek son derecede önemlidir. Meme kanserinde başarı oranı erken teşhis yapmak son derecede önemlidir.



1) Obezite



Meme kanserinin birincil nedenlerinden olarak obezite gösterilir. Obezite toplumda görülme sıklığı oldukça fazla olan bir hastalıktır. Fazla kilolardan ötürü ortaya çıkan obezite birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Meme kanseri de bunların başında yer almaktadır. Bundan dolayı sporu hayatımızdan eksik etmemek ve düzenli beslenmek son derecede önemlidir. Obeziteye neden olacak yiyeceklerden uzak durmak gerekir.



2) İlerlemiş Yaş



Herhangi bir hastalığınız olmasa dahi ilerlemiş yaştan ötürü meme kanserine yakalanabilirsiniz. Özellikle kadınlar 40'lı yaşlardan sonra meme kanserine yakalanma olasılığı daha da artmaktadır. Bundan dolayı bu yaşlardan itibaren kadınların düzenli olarak kontrollere gitmesi ve meme kanserinin belirtilerini iyi bilmesi gerekiyor. Meme kanseri tipik belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. İlerlemiş yaş ile birlikte meme kanseri riski de aynı doğrultuda artmaktadır.



3) Aşırı Radyasyon



Sadece meme kanseri değil diğer kanser türlerinde de aşırı derecede radyasyona maruz kalmak bir kanser nedenidir. Eğer işiniz gereği aşırı derecede radyasyona maruz kalıyorsanız meme kanserine yakalanma oranınız 2 kat daha fazla artmaktadır. Bundan dolayı aşırı radyasyona maruz kalmamalısınız. Aşırı radyasyon meme kanseri dahil olmak üzere diğer pek çok kanserin nedenleri arasında yer alır.



4) Kanserojen Besinlerin Tüketimi



Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından olan kanserin başlıca nedenlerinden biri olarak da aşırı kanserojen besinlerin tüketimi gelmektedir. Kanserojen belirtiler kişide olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kadınların aşırı derecede kanserojen besinlerin tüketmesi meme kanserine davetiye çıkarmaktadır. Bundan dolayı kanserojen içeren besinlerin tüketiminden olabildiğince uzak durmak gerekir. Kanserojen içeren besinlerin tespiti iyi yapılmalı ve tüketilmemelidir.



5) Sigara



Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinin de nedenleri arasında sigara gelmektedir. Sigara yoğun miktarda kanserojen madde içermektedir. Ayrıca nikotin gibi diğer zararlı maddeleri içerdiğinden dolayı meme kanserine davetiye çıkarır. Meme kanseri kadınların en çok maruz kaldığı hastalıklardan birisi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla meme kanseri riskini en az seviyeye indirmek için sigaradan olabildiğince uzak durmanız gerekmektedir.



6) Alkol



Başta sigara olmak üzere alkol tüketmek de yine kansere davetiye çıkarır. Meme kanseri alkole bağlı olarak gelişmektedir. Bundan dolayı alkolü hayatımızdan çıkarmak çok önemlidir.