Menisküs Belirtileri Nelerdir? Menisküs Yırtığı Nasıl Geçer, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Menisküs yaralanmaları genel olarak her yaşta görülebilmektedir. Futbol ve basketbol gibi ikili temas lazım olan sporlar voleybol ve tenis gibi ani manevra olan sporlarda menisküs sıklıkla yaşanabilir.



Menisküs Nedir?



Diz eklemi toplam olarak 3 kemikten oluşmaktadır. Uyluk, bacak kemiği ve de önde diz kapağı kemiğidir. Eklem yüzü birbirlerine çok uygun olmadığından diz eklemi; eklem bağları ve kıkırdak yapıdaki olan menisküsler ile güçlendirilmiştir. Dizde iç ve de dış olmak üzere toplam iki adet menisküs bulunmaktadır.



Menisküs Belirtileri Nelerdir?



Menisküs günümüzde pek çok sayıda kişi tarafından görülemkte olan bir sağlık sorunu olmaktadır. Bu sorunun ilk belirtisi diz ağrısı olmaktadır. Menisküs yırtığının yaşanması sonrası hemen sonra ağrı şiddetli olmayabilir. Ancak dizde oluşmakta olan mekanik bozukluğa bağlı şekilde eklem sıvılarında artış ve ya şişlik yaşandığı zamanlar ağrılar şiddetlenmeye başlamaktadır. Menisküs belirtileri arasında diz içerisinden gelen sesler, hareket kısıtlılığı, şişme ve sertlik yer almaktadır.



Menisküs Yırtığı Nasıl Geçer?



Yaşanan menisküs yırtıklarının teşhislerinde doktor muayenesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Ortopedi ve de Travmatoloji doktoru muayenesinde menisküs yırtığında hassasiyet olup olmadığı kontrol edilmektedir. Doktor muayene sırasında bazı McMurray, Apley ve de Steinman gibi testler uygular.



Dizi bükerek, düzelterek ve de döndürerek menisküs varlığının şiddetini değerlendirir.

Ardından menisküs teşhisinde görüntüleme yöntemleri yaparak manyetik rezonans, röntgen ve de artroskopi gibi yöntemler kullanılır. Böylece doktor kontrolü sonrasında menisküs tedavileri yapılarak yırtığın geçmesi için uygulamalar sağlanır.



Menisküs Tedavi Yöntemi Nedir?



Günümüzde menisküs yırtıklarının tedavisi işleminde daha önceden menisküsün tam olarak çıkartıldığı total menisektomi ameliyatı yapılmaktaydı. Ancak bu yöntemin uygulanmış olduğu hastalarda 10 yıl ile 15 yıl içerisinde kıkırdak yüzeyde geliştiği bilimsel kanıtlanmıştır.



Tedavi yöntemine karar vermeden önce işleme alınacak unsurlar; hastanın yaşı, hastanın işi ve de sosyal yaşamdan beklentileri, fiziksel aktivite durumu, menisküs yırtığının yapısı, yırtığın tipi ve uzunluğu, yırtığın lokalizasyonu yani yeri, yırtığın yanında farklı yaralanmaların da varlığına bakılarak bir tedavi yöntemi belirlenir.



Menisküs Yırtıklarının Ameliyatsız Tedavileri



Genel olarak menisküs yırtığının yer aldığı bölge kırmızı ise yırtık kanlanmanın olduğu bölgede ise kendi kendine bir iyileşme ihtimali bulunmaktadır. Bölgedeki menisküs yırtıklarının iyileşme durumunu hızlandırmak amacı ile cerrahi dışı yöntemlerden yardım alınabilir.



Öncelikle dinlenme menisküs için çok öenmli bir konudur. Diz ağrılarını şiddetlendiren, dizi bükmeye ve ya döndürmeye sebep olan aktivitelerden uzak durulmalıdır. Ardından buz tedavisi yapılarak diz ağrısı ve de şişliğini azaltabilmek mümkündür. Günde birkaç kere, bir seferde 20 dakika ile 25 dakika arasında dize buz terapisi uygulanabilir. Ancak buz doğrudan cilde temas etmemelidir.



Ameliyatsız iyileşme yöntemlerinden biri de bandaj sarma uygulamasıdır. Dizin uygun bandaj ile beraber sarılması ağrı ve ya şişlik için olumlu neticeler de verebilmektedir.



Dinlenme esnasında yaşanan şişliği azaltmak amacı ile bacağın altına bir yastık koyularak kalp seviyesinin de üzerine kaldırmak her daim olumlu sonuçlar vermektedir.



Buna ek olarak ilaç ya da diz içine yapılmakta olan enjeksiyonlar yani hyaluronik asit tedavisi de uygulanabilir. Steroid olmayan aspirin şeklinde anti-enflamatuar ilaçlar da ağrıyı ve de şişliği azaltabilir. Bilimsel olarak etkinlikleri kanıtlanmamış olsa dahi destekleyici vitamin gibi bazı kullanılan ilaçlar tedavide de kullanılabilmektedir.