Menisküs Yırtığı Nedir? Menisküs Yırtılması Ve Yaralanmaları Nasıl Tedavi Edilir?

Menisküs yırtığı, yastık görevi gören C şeklindeki menisküslerin yırtılma sonucu ortaya çıkan hastalığın adıdır. Ağrılı ve zor bir hastalıktır. Menisküsün asıl görevi, sürekli hareket halinde olan kemiklerin aşınmasını ve tahrip olmasını önlemektir.



Menisküs Yırtılması Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?



Bu yırtıklar, sürekli futbol gibi yoğun tekme gerektiren ve hızlı koşmayı gerektiren sporları oynayan kişilerde görülür. Bunların yanı sıra basketbol ve voleybol gibi sporlarda da sık sık görülmektedir. Bu hastalık, birey koşarken ani hareketleri sonucunda ortaya çıkabilir. Pek çok durumda ön çaprazların yaralanması gibi yaralanmalar da görülür. Menisküs yırtıkları, hareketli sporlarda görüldüğü gibi yaş ilerledikçe menisküsün zayıflaması sonucu da ortaya çıkabilir. Yaşlı kişilerde menisküsün tahribatı ve yırtılması yaygın olarak görülen bir durumdur. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde görülebilen bir hastalıktır.

Belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:



1. En çok görülen semptomlardan biri bacak bükme ve hareket ettirmede zorluk

2. Dizde sürekli ağrıma hissetme

3. Yaralanma sonrasında görülen patlama hissi

4. Şişlik

5. Kilitlenme ya da sıkışma eğiliminin olması gibi belirtiler görülebilir. Ağrılar ilk zamanlarda ağır ve yorucu olmaz. Ancak menisküs etrafında iltihap oluşmaya başladıktan sonra ağrı da beraberinde gelecektir.



Menisküs Yırtılması Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Bu hastalığın teşhis edilmesi, doktor tarafından kişiye detaylı bir şekilde muayene sonucunda gerçekleşir. Kişinin bu hastalığa neden olan belirtilerini de göz önünde bulundurur. Kaynağı travma olan kemik yırtılmaları ya da kas dokusunda meydana gelen başka bir sorun ihtimaline karşı röntgen çekimi uygulanır. Bunun haricinde diz kıkırdağının ayrıntılı bir şekilde MR görüntüleri de tanı belirlemede yardımcı olacaktır.



Hastalığın tedavisi ise büyüklük ve yırtılmanın yerine göre değişir. Menisküs etrafındaki yırtıklar küçük olduğu takdirde kendi kendine iyileşebilir. Bunun yanı sıra menisküs iç tarafında kan dolaşımı olmadığından dolayı, içerisinde oluşabilecek yırtılmaların kendiliğinden iyileşebildiği söylenemez. Her zaman menisküs yırtığı ameliyat gerektirmez.



Ancak dizde aşırı derecede ağrı, yürümek, koşmak gibi faaliyetleri yapamayacak kadar ilerlemişse ameliyat gerekebilir. Ameliyat haricinde tedavi süresinde ilaç ve kremler kullanılır. Bunların haricinde doktorun önerdiği egzersiz hareketleri hastalığı geçirmede yardımcı olur.