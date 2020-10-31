Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!
31.10.2020 - 01:00 |

Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!

18 Ekim Dünya Menopoz Günü’ne özel konuşan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, menopozla idrar kaçırma arasında net bir ilişkinin henüz ispatlanmadığını ancak başka idrar yolu semptomlarıyla anlamlı bir bağlantısı olduğunu söyledi.

Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!
ABONE OL

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü’ne dair menopoz ve idrar kaçırma arasındaki ilişkiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Günümüzde menopozla idrar kaçırma arasında net bir ilişkinin henüz ispatlanmadığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Menopozdan sonra idrar kaçırma görülme sıklığı artıyor. Ancak bu durum yaşlanmaya mı yoksa hormonal değişikliğe mi bağlı bilmiyoruz. Özetle yaş almakla birlikte idrar kaçırmanın ihtimali kadınlarda da erkeklerde de artıyor. Ancak östrojen hormonu vücutta azaldığı zaman bunun idrar kaçırma üzerine nasıl bir etkisi oluyor; bunu bilmiyoruz.” diye konuştu.

Sistemik Östrojen replasman tedavisi stres idrar kaçırma ihtimalini artırıyor

Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Menopoz sonrası, sistemik olarak verilen östrojen hormonu, stres idrar kaçırma ihtimalini artırıyor. Eksilen hormon verildiğinde stres tipte idrar kaçıran hasta daha çok idrar kaçırıyor. Buna karşın vajinal yolla lokal uygulanan östrojen tedavilerinde böyle bir etki görülmüyor; vajinal östrojen vajinal kuruluk, vajinal ağrı, üretral ağrı, ilişki sırasında ağrı ve yanma gibi şikayetleri azaltıyor. Dolayısıyla klinikte biz vajinal kuruluk ve vajinal kuruluğa bağlı semptomlar gördüğümüz hastalarda lokal östrojen tedavilerini öneriyoruz. Bu hasta grubunda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında da yine lokal östrojen tedavisinin yeri var.” açıklamasında bulundu.

Kadınlarda idrar kaçırmanın bağımsız risk faktörlerini; yaşlanma, fazla kilo, çocuk doğurma ve hamilelik şeklinde sıralayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Yaşlılardan gençlere, çocuk doğurmuşlardan çocuk doğurmayanlara, hamilelerden hamile olmayanlara, obez olanlarda ise kilosu normal olanlara göre idrar kaçırma oranı daha fazla görülüyor. Ancak menopozla idrar kaçırma arasında net bir ilişki yok.” dedi.

Menopozla başka üriner semptomlar arasında net bir ilişki olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: “Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonlarını özellikle daha sık görüyoruz. Burada östrojen hormonunun eksikliğinin önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Yine menopozla birlikte vajen ve üretra bölgesinde rahatsız edici semptomları örneğin ağrı, yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, sistit benzeri semptomlarla daha sık karşılaşıyoruz. Dolayısıyla menopozla bu ürolojik durumlar arasında bir ilişki var.”

İdrar kaçırma tedavisinde asıl altta yatan sebebe göre tedavi yapılmalı

İdrar kaçıran bir hasta karşımıza geldiğinde eğer lokal vajinal atrofi bulguları varsa, o zaman idrar kaçırma tedavisine lokal östrojen tedavisini ekleyebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ancak bu hiçbir zaman tek başına idrar kaçırma tedavisine yeterli olacaktır anlamına gelmemelidir. Sadece yardımcı tedavi ya da tamamlayıcı tedavi olarak düşünülmelidir. İdrar kaçırma tedavisinde asıl altta yatan sebebe göre fiziksel, medikal ya da cerrahi tedavi yapılmalıdır. Bunun yanında vajinal atrofi bulguları klinik semptomlarda özellikle varsa lokal östrojen tedavisi de menopoz sonrası kadınlarda idrar kaçırma tedavisine eklenmelidir. Sistemik tedavilerde daha kötü sonuçlar doğurabilir. Stres tipi idrar kaçırmada tamamlayıcı tedavi ve yardımcı tedavi olarak lokal östrojen tedavisi semptomatik hastalarda uygulanmalı.” dedi.

Sadece idrar kaçıran hastaların tedavisi gerçekleşene kadar bu iş için dizayn edilmiş mesane pedlerinin kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Menopoz sonrası hastalarda kilo almaya ve depresyona yatkınlık görüyoruz. Kilo alma idrar kaçırmayı artıran bir durum, buna dikkat etmek lazım. Sigara, alkol, çay ve kahve tüketimi menopozun risklerini artırıyor her bakımdan. Özellikle aşırı aktif mesane semptomları olan hanımlarda çay ve kahve tüketiminin azaltılması çok önemli.” dedi.

Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerini şöyle tamamladı: “Aslında menopoz ile idrar kaçırma arasındaki ilişki net olarak saptanmış değil. Ancak menopoz sonrası idrar kaçırma görülme sıklığında artış izleniyor ama bu hasta yaşlandığı için mi yoksa östrojen hormonu eksildiği için mi ortaya çıkıyor tam olarak bilinmiyor. Sistemik olarak östrojeni menopoz sonrası kadınlara verdiğiniz zaman stres idrar kaçırma şiddeti ve görülme sıklığı ilginç olarak artıyor. Fayda beklerken tam tersi zarar ortaya çıkıyor. Halbuki östrojeni lokal olarak sadece vajen içine uyguladığımız zaman böyle bir zararlı etki ortaya çıkmıyor. Tam tersi vajinal kuruluğu olan ya da vajinal kuruluğa bağlı idrar yollarında hassasiyet yaşayan ya da sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kadınlarda lokal yani vajinal uygulanan östrojen tedavisi faydalı oluyor. İdrar kaçırmayı sadece östrojen tedavisi ile kesinlikle geçirmek mümkün değil bunu da üzerine vurgulayarak belirtelim.”

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay aradığınız destekler ve maddi konularla ilgili yeni bir hassasiyet getiriyor. Parasal işler, harcamalar ani değişikliklere konu olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün burcunuzda gerçekleşen dolunay, şahsi konulara ve ilişkilerinize yeni bir tutum getirmekte. Özel hayatınızda daha özgür olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay parasal işlere ve hedeflere beklenmedik değişiklikler getirmekte. Psikolojik açıdan dağılmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay gelecekle ilgili ümit ve beklentilerinize yeni bir bakış açısı getirmekte. Gruplar, arkadaşlıklar da harekete geçirici olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay mesleki konulara ve unvanınıza ani değişiklikler ve değerlendirmeler getiriyor. Sorumluluklar üzerinde durabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay olaylara bakış açınıza, inançlarınıza yeni bir farkındalık getirmekte. Sabit düşüncelerden uzak durun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay finansal ilişkilere ve ortaklı konulara ani değerlendirmeler getirebilir. Bazı endişe ya da korku içeren koşullar gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay ilişkilerinize ve şahsi konulara önemli uyanışlar getirmekte. Evlilik ve ortaklıkları yeniden gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay sağlık ve düzen konularına sizi daha fazla odaklayabilir. Daha pratik düşünmek durumundasınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay aşk hayatınıza ve harcamalara anilikler getirebilir. Yaratıcı alanda daha orjinal davranabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay evle, toprakla, ailenizle ilgili konulara heyecan ve farklılık getirmekte. Ev ve iş konuları üzerinde muhasebe yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gerçekleşen dolunay yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili konulara sürprizler getirebilir. Yeni haberler olaylara farklı bakmanıza neden olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluVenüs Terazi’de ilerliyor
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavi yaptırmazsam ne olur?
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıDaha genç göz kapakları mümkün mü?
    Dr. Cem Hamidi
    Dr. Cem HamidiBu çeneye o dudak olmaz
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtKaraciğer yetmezliği
    Op.Dr.Eser Aydoğdu
    Op.Dr.Eser AydoğduGöz çevresi estetiği
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaDolunay ışığında aydınlanmak!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşChakhokhbili tarifi
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan KozlucaAni değişimlerin dolunayı: 31 Ekim Boğa Dolunayı
    Ayşe Şengel
    Ayşe ŞengelPandemi ve korunma
    En Çok İzlenen Videolar
    15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
    Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!

    Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!

    Engelleri aşmak durumundayız

    Engelleri aşmak durumundayız

    Haftalık burç yorumları – 2-8 Kasım

    Haftalık burç yorumları – 2-8 Kasım

    Patlıcanın kendisi kadar sapı da çok faydalı çıktı!

    Patlıcanın kendisi kadar sapı da çok faydalı çıktı!

    Sıradaki Haber