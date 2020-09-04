Meral İsminin Anlamı Nedir? Meral Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Meral kökeni hem Türkçeye hem de Moğolcaya uzanan kız isimleri içerisinde bulunmaktadır. Her iki dili üzerinden de aynı şekilde ortak anlamı eşliğinde değerlendirilmektedir. Eski dönemlerde sözcük olarak kullanılsa dahi, günümüzde isim olarak kız çocukları adına oldukça yaygın değerlendiriliyor.



Meral Ne Demek?



En güzel kız çocukları isimlerinden biri olarak Meral bir adım öne çıkıyor. Hoş ve naif okunuşu ile beraber son dönemlerin en sevilen isimleri içerisinde yer almaktadır. Bu isim Türkçe karşılık olarak anlamı ise, ‘geyik, ceylan’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle bir ceylan kadar narin ve aynı zamanda saf ve temiz şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün.



Bu karakteristik özellikleri ile kız çocukları adına verilebilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Meral ismi ayrıca tek başına kullanılabilmesi ile başka isimlerle bir araya getirilebilmektedir.



Meral İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alan Meral adı, internette çok sık araştırılmaya başlandı. Merak edilen anlamı ile beraber ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Meral ismi Kur'an'da yer almamaktadır.



Özellikle hoş telaffuzu ve güzel anlamı ile beraber kız çocukları için değerlendirilebilecek en özel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkçede uzun bir dönemdir yerleşik olarak bulunan bu güzel isim, ülkenin dört bir tarafında oldukça fazla kullanılan bir isimdir. Özellikle televizyonda ve basında duyulması ile yeniden daha fazla dikkat çeken bu ismi, minik yavrunuz için ona özel olarak değerlendirebilirsiniz.