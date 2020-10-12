Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da birinci gün
Mercedes Benz Fashion Week Istanbul Digital bugün başlıyor!
12 Ekim 2020 Pazartesi:
Başlangıç konuşmaları: (11:45)
Sunucu: Ece Sükan
Konuşmacılar: T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe
NEW GEN: (13:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Raf Stesmans, New Gen tasarımcılarından; Aycan Hakalmaz, Mehmet Demir, Ezgi Yıldırım
Instagram Live: Bora Aksu, Ece Sükan
NATALIE KOLYOZYAN: (14:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu ;Ece Sükan. Meriç Küçük, Zeynep Soylu ve Natalie Kolyozyan
NİYAZİ ERDOĞAN: (16:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Nilay Örnek ve Niyazi Erdoğan
BEHIND THE SCENES (16:45)
EMRE GÜVEN İLE INSTAGRAM LIVE
Sunucu; Ece Sükan
BELMA ÖZDEMİR: (17:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Burçin Ünaldı, Deniz Tokgöz ve Belma Özdemir
Instagram Live: Nil Karaibrahimgil, Belma Özdemir
GLOBAL OUTLOOK: (19:30)
Tamara Kalinic ile Instagram Live
https://www.instagram.com/tamara/
Sunucu; Ece Sükan
TUBA ERGİN: (20:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Elisabeth Mass ve Tuba Ergin
TUVANAM: (22:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Hakan Öztürk ve Tuvanam
Etkinliğe dair detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.