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12.10.2020 - 11:40 |

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da birinci gün

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul Digital bugün başlıyor!

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da birinci gün
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12 Ekim 2020 Pazartesi:

Başlangıç konuşmaları: (11:45)

Sunucu: Ece Sükan

Konuşmacılar: T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe

 

NEW GEN: (13:00)

Runway Video

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Raf Stesmans, New Gen tasarımcılarından; Aycan Hakalmaz, Mehmet Demir, Ezgi Yıldırım

Instagram Live: Bora Aksu, Ece Sükan

 

NATALIE KOLYOZYAN: (14:30)

Runway Video

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu ;Ece Sükan. Meriç Küçük, Zeynep Soylu ve Natalie Kolyozyan

 

NİYAZİ ERDOĞAN: (16:00)

Runway Video

Visual Stories

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Nilay Örnek ve Niyazi Erdoğan

 

BEHIND THE SCENES (16:45)

EMRE GÜVEN İLE INSTAGRAM LIVE

Sunucu; Ece Sükan

 

BELMA ÖZDEMİR: (17:30)

Runway Video

Visual Stories

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Burçin Ünaldı, Deniz Tokgöz ve Belma Özdemir

Instagram Live: Nil Karaibrahimgil, Belma Özdemir

 

GLOBAL OUTLOOK: (19:30)

Tamara Kalinic ile Instagram Live

https://www.instagram.com/tamara/

Sunucu; Ece Sükan

 

TUBA ERGİN: (20:30)

Runway Video

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Elisabeth Mass ve Tuba Ergin

 

TUVANAM: (22:00)

Runway Video

Visual Stories

Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ece Sükan. Hakan Öztürk ve Tuvanam

 

 

Etkinliğe dair detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca,  Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

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BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Akşam saatlerini hareketli geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizi evinize davet edip, küçük bir parti düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündemiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı abartmayın. Akşam saatlerinde yolculuklar organize edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışadönük enerjiler söz konusu. Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Akşam arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için tüm enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışadönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Bugün arkadaşlarınızla plan yamak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hafta sonu için yeni planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir. Akşam saatlerinde iletişim ön planda olabilir. Planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışadönük olacağınız zamanlarda var. Hafta sonu için sevdiklerinizle birlikte plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir. Gün içinde uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatleri hareketli geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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