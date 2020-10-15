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15.10.2020 - 09:51 |

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da dördüncü gün

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un tamamen dijital olarak gerçekleştirilen 15. sezonunda üçüncü günü geride bıraktık. İşte dördüncü günün programı!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da dördüncü gün
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15 Ekim 2020 Perşembe:
Sunucu: Ceylan Atınç

MERT ERKAN: (13:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ceylan Atınç. Gülüş Erkan, Mukaddes Kaya ve Mert Erkan


NİHAN PEKER: (14:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ceylan Atınç. Nihan Peker

RAŞİT BAĞZIBAĞLI: (16:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ceylan Atınç. Raşit Bağzıbağlı

BEHIND THE SCENES (16:45)
Canlı Yayın: Murathan Özbek
Sunucu: Ceylan Atınç.

SİMAY BÜLBÜL: (17:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ceylan Atınç. Billur Saatçi ve Simay Bülbül

GLOBAL OUTLOOK: (19:30)
Veronica Ferraro ile Instagram Live
https://www.instagram.com/veronicaferraro/
Sunucu; Ceylan Atınç

ÖZLEM KAYA: (20:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Ceylan Atınç. Kaner Kıvanç ve Özlem Kaya

ÖZGÜR MASUR: (22:00)
Runway Video
Bant Yayını (Moda sohbeti): Seda Domaniç, Banu Bölen, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi ve Özgür Masur

Etkinliği videodan takip edebilir, detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

 

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Bugün

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Bugün

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Bugün

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