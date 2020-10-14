Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da üçüncü gün
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un tamamen dijital olarak gerçekleştirilen 15. sezonunda ikinci günü geride bıraktık. İşte üçüncü günün programı!
14 Ekim 2020 Çarşamba:
Sunucu: Rachel Araz
KARMA: (13:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Mehmet Emiroğlu, Seydullah Yılmaz, Engin Ekinci
Y PLUS by YAKUP BİÇER: (14:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Güneş Güner, Oğuz Erel, Yakup Biçer
SUDI ETUZ: (16:00)
Runway Video
BEHIND THE SCENES (16:45)
Canlı Yayın: Koray Birand, Burak Sanuk
T.A.G.G : (17:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Begüm Kütük Yaşaroğlu, Gökay Gündoğdu
GLOBAL OUTLOOK: (19:30)
Olivia Palermo ile Instagram Live
https://www.instagram.com/oliviapalermo/
Moderatör: Seda Domaniç
Mercedes-Benz Presents ÖZLEM SÜER: (20:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Leyla Alaton, Gonca Vuslateri, Özlem Süer
MEHTAP ELAİDİ: (22:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Lal Omur, Mehtap Elaidi
Etkinliği videodan takip edebilir, detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.