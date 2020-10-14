Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da üçüncü gün

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Bugün Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız durumlar olabilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir. Kolektif konular ilginizi çekebilir. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Aile fertlerinden birine yardım edebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yazışmalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklar meydana gelebilir. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Bazı konuların tam anlaşılmamasından dolayı içinize kapanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çözülmeler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Çözmek zaman alabilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken zamanlardasınız. Akşam saatlerinde farklı programlar yapabilirsiniz. Enerjinizi boşaltmak size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Gün içinde sosyal konular ilginizi çekebilir. Akşam saatlerinde birileriyle tanışabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyfinizi kaçıran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Bazı durumları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden feragat edebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Gündelik rutininizden çıkmamaya çalışın. İletişimde olduğunuz insanlara dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz zamanlar var. Beklemediğiniz olaylar karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi bulanık hissedebilirsiniz. Bazı konularda bitişler meydana gelebilir. Kendinizi sosyal konularla oyalamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ani tepkiler vermeniz olayları daha da çıkmaz hale getirebilir. Kabullenir olmak ve olayları biraz daha geniş çerçevede görmek durumun rahatlamasına neden olabilir. Bazı konularda bırakmak daha iyi sonuçlar verebilir. Akşam saatleri hareketli geçecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün medya ve uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili kuşkuya kapılabilir ve birçok konuya birden odaklanabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle planlar yapmak size iyi gelecektir. Sabırlı olun.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün endişe duyduğunuz olaylara ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konular huzursuzluk çıkarabilir. Öğle saatlerinde sorumlu olduğunuz konular sizi daha fazla sıkıştırabilir. Çıkış noktası bulamayacağınızı düşünebilirsiniz. Sabırlı olmaya çalışın. Bazı konularda kabullenir olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha enerjik olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku