Merkür gerilemeye başladı

Bugün ne yapılabilir? İletişim ve hareket gezegeni Merkür bu sabah saatlerinde Akrep burcunda gerilemeye başladı. Bu dönemde gözden geçirmemiz gereken şeyler artmakta. Hataları, eksikleri daha kolay bulabiliriz. Eğer yeteri kadar hazırlıklı değil isek bazı problemler ve aksamalar gündeme gelebilir. Böyle zamanlarda önemli anlaşmalara imza atmamak daha yerinde olacak.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca Başak burcunda ilerleyen Ay iş konularının, düzen ve hijyen gerektiren durumların öne çıkabileceğini anlatıyor. Psikolojik açıdan gergin olabiliriz. Kimi zaman bu durum fazla eleştirel olmamıza da neden olabilir. Sağlık ve hizmetle ilgili alanlarda üstüne gidilmesi gereken durumlar gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Jaguar Değişime odaklanabiliriz. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.