Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? Merkür retrosu ne zaman başlayacak/sona erecek?

Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Astroloji ile yakından ilgilenen vatandaşlar Merkür Retrosu nedir, burçlara olan etkileri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Retro kelime anlamı olarak geriye doğru, geçmişe yönelik anlamlarına gelmektedir. Merkür Retrosu ise gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. İşte Merkür Retrosu hakkında merak edilenler...

Merkür Retrosu 18 Haziran - 13 Temmuz arasında Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

RETRO NEDİR?

Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

Gezegenler geri hareket ettiği dönemler, hayatımızda geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirebilir. Bu konuları çözmemizi ve geçmişi artık geride bırakmamızı ister. Bu bazen eski bir borç olabilir, bazen kapanmamış bir mesele olabilir. Bazen eski bir ilişki olur, bazen de eski dostlar ve arkadaşlar olabilir. Bir şekilde geçmişte kalan konunun yeniden gündeme gelmesi beklenir. Astrologlar ise retro dönemlerde yeni bir takım başlangıçlar yapmak yerine, eski defterleri gözden geçirmenin, eski hesapları açmanın üzerinden geçmenin, eski konularla yüzleşmenin, eskiden yarım bırakılan işleri tamamlamanın daha uygun olduğunu söyler. Retro dönemlerinde eski sevgilinin yada arkadaşın geri dönmesine itibar etmemek gerekmektedir. Çünkü retroda gelen retroda yeniden gider.

Gezengenlerin retro konumları ise şu şekildedir;

Merkür: Dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder.

Venüs: Bir buçuk senedir bir yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.

Mars: İki buçuk senede bir yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.

Jüpiter: Bir buçuk senedir bir 120 gün kadar geri hareket eder.

Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.

Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.

Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.

Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.