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04.11.2020 - 13:32 |

Mezoterapi nedir? Mezoterapinin cilde faydaları nelerdir?

Çenenin altı ile burun üstündeki cilt ve gıdık düşmeye başladığında pek çok insanın yüzündeki bu sarkmaları tedavi etmek için yöntemler aradığını dile getiren Medikal Estetik Hekimi Dr Özgür Esen Çetiner, konuyla ilgili tedavi yöntemlerini anlattı.

Mezoterapi nedir? Mezoterapinin cilde faydaları nelerdir?
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Cildin kendisi, gerçekten kendiliğinden gevşeyip yerçekiminin gücüne teslim olmaz. Süreçte bundan daha fazlası vardır.Yaşlanırken kimyasallar ve cildi maksimum formda tutan kasları besleyen maddeler ,yıllarca süren serbest radikal zararın bir sonucu olarak azalmaya başlar.

Serbest radikaller ,vücudun eşsiz genetik planı DNA ‘nın üretildiği çekirdek de dahil olmak üzere hücrenin her parçasına zarar verebilirler.Gerçekte pek çok bilim adamı ,serbest radikal hasarın ,temel olarak yaşlanmaya ve kalp ,kanser,alzheimer, artrit gibi yaşla ilgili birçok hastalığa yol açtığına inanır.Eğer ihtiyaç duydukları ekstra elektronu derinizdeki kolajen moleküllerinden alırlarsa sonuç olarak kolajen zarar görür. Bu durumda da ciltte gerginlik elastikiyeti kaybı ve renk bozukluğu olur. Sonuç olarak serbest radikaller cildimizin genç görünümünü azaltır.

Mezoterapi uygulamaları her geçen gün gelişiyor...

Cildimizi yeniden yapılandırmak için, biomimetik peptitler, antioksidanlar ve hyaluronik asittenden zengin CE Class III belgesi olan güvenirliği ve etkinliği kanıtlanmış mezoterapi ürünleri kullanılmalı.

Yıllar geçtikçe mezoterapi tekniği ile yapılan kokteyl çeşitleri gelişiyor. Yaş alma sürecinde cildimizin daha sağlıklı, daha iyi, sıkı ve parlak görünümü için cildin ihtiyacı olan harici destek ve takviyeleri doğru zamanında ve etkin bir şekilde uygulanması önemli olan mezoterapi yöntemleri artık medikal estetik alanının önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 

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