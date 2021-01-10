Mide delinmesi belirtileri nelerdir? Gastrik perforasyon neden olur, tedavisi ve ameliyatı

Mide de oluşan delinme genel olarak ülser hastalığının ileri aşamasında oluşmaktadır.

Mide delinmesi belirtileri nelerdir?

Mide delinmesi midenin fazla asitten dolayı tahrip olması sonucunda oluşmaktadır. Rahatsız edici, sancılı bir durumdur. Tedavi edilmezse daha da ilerlemektedir. Özellikle peptik ülser hastalığına sahip olanlar bunun tedavisinin gereklerini yaptırmazsa bu ülser iyice ilerleyip mide delinmesine neden olmaktadır. Mide delinmesinin en büyük nedeni bu hastalıktır. En çok rastlanan belirti ise midenin üst kısmında yanma ve ağrının olmasıdır. Bunun yanında diğer belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Midede yanma ve ağrı

- Bulantı

- Kusma ile gelen rahatlama

- İştahsızlık

- Belirgin kilo kaybı

- Şişkinlik hissetme ve gaz oluşumu

- Sık sık acıkma

- Yemek yedikten sonra mide ağrısı

- Hazımsızlık

- Sırt ağrısı da nadiren görülür.

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Ülser sindirim sistemini oluşturan organlar da oluşan aşınmaların ileri bir seviyeye geçip yara halini alması durumudur. Mide hastalıklarından birisini oluşturur. Bir adım ilerisi mide delinmesine sebebiyet vermektedir. Nedeni midenin asidi normal insanlara oranla çok daha fazla üretmesi ve bu asidin de mide de zarara yol açmasıdır.

3 farklı tedavi seçeneği vardır. Hastalığın geldiği seviyeye göre değişkenlik gösterir. Tedaviler ülser diyeti, ilaç tedavisi ve ülser ameliyatı şeklinde ayrılır. Genel olarak ülser hastalığı diyet veya ilaç tedavisi ile geçebilmektedir. Ameliyat en son çare olarak uygulanmaktadır. Ancak hastalık ilerliyor, ilaçlara cevap vermiyor ya da diyet hastalığı iyiye götürmüyorsa bu sefer farklı bir yol denemek gerekir. Bu yol da ameliyat olmaktadır.

Özellikle de hastalık artık kanama, delinme gibi semptomlara yol açıyorsa tek çözüm yolu olarak ameliyat gerekmektedir. Bu ameliyat hastalık için kesin sonuç verir.

Mide ülseri neden olur?

Mide ülserinin nedenleri çeşitlilik gösterir. Günlük hayattaki alışkanlıklarımız ile alakalı nedenlerdir. Dengeli şekilde beslenmemek, sağlılara zararlı yiyecek ve içecekler tüketmek, gereğinden fazla tuz tüketmek, besinleri gerektiği kadar çiğnememek, aşırı yemek yemek, uykusuz kalmak, yorgunluk, tükettiğimiz besinlerin temiz olmaması, stres gibi faktörler bu hastalığın oluşumunda etkilidirler. Bunları daha düzenli bir hale getirirsek bu hastalığa yakalanma riskimiz de o oranda azalacaktır.





