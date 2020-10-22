Bazı zamanlar kullanılmak üzere çok ciddi rakamlar ön plana çıkar. Ya da bir makale ve farklı bir yazı okurken de yine milyon ve milyar ve televizyon gibi değerler ile karşı karşıya kalınır. Bu değerler ise belli sayıdaki sıfır miktarı üzerinden ele alınır.



Milyonda ve Milyarda Kaç Sıfır ve Kaç Rakam Vardır?



Milyon değerinden sonra milyar değeri gelmektedir. Yani aralarındaki sıfır rakam farkı 3 tanedir. Çünkü söz konusu milyon olduğu zaman milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda milyon ve milyarda kaç tane sıfır ve rakam olduğunu şu şekilde ifade etmek mümkün.



1 Milyon = 6 sıfır ve 7 rakam

10 milyon = 7 sıfır ve 8 rakam

100 milyon = 8 sıfır ve 9 rakam



Milyar için ise şu şekilde sıfır değeri ile toplam rakam değeri yazılabilir;



1 milyar = 9 sıfır ve 10 rakam

10 milyar = 10 tane sıfır ve 11 tane rakam

100 milyar = 11 tane sıfır ve 12 tane rakam



Görüldüğü üzere milyonlar ve milyarlar bu şekilde rakamlardan oluşmaktadır. Kısaca anlatmak gerekirse milyon içerisinde 6, 7 ve 8 tane sıfır bulunur. Milyarda ise 9,10 ve 11 tane sıfır bulunmaktadır. Bu rakamların başına getirilecek olan 1'den 9'a kadar sayılar ile beraber değer bir tane daha artış gösterir. Bu durum milyar ve milyon açısından her değer adına geçerlidir. Böylece farklı yerlerde amaca göre bu değerler kullanılabilir.