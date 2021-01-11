Hepinize selamlar kıymetli okurlar,

Son zamanlarda belki de hepinizin sıkça duyduğu bir konu var : "ERGOTERAPİ"

Toplumda bu konunun üzerine eğilen, bu alandaki uzmanların desteğine ihtiyaç duyan birçok kişi var ve bu kişilerin kafalarında, konunun detayları hakkında çok fazla soru işareti bulunmakta. İşte bu yazıda, Ergoterapi ile ilgili tüm detayları bulacaksınız.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi diğer bir ismiyle "iş ve uğraşı terapisi", bazı yetilerini kaybetmiş bireylerin, rutin yaşamlarındaki aktivitelerini yeniden kazanması ve hayat kalitesini artırması için çalışan, terapi ve rehabilitasyon programıdır.

Hasara uğramış olan, duyusal ve motor becerileri, denge, koordinasyon, kas kuvveti ve görsel algı geliştirme, bu uygulamanın hedefleri arasındadır.

Yapılan çalışmaların sonuçları; bu tedavilerin, hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırdığı ve yaşam kalitelerini yükselttiği yönünde.

Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi; herhangi bir hastalık, kaza, doğumdan kaynaklı bir patoloji veya yaşlanma sonucu duyusal, kognitif, mental (zihinsel), sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozuklukların tedavisinde rol alır. Bedensel engelliler, sakatlar ve akıl hastaları bu tedaviyi en fazla gören kişilerdir.

Felç, beyin kanaması geçiren, komada ve yoğun bakımda olan kişilerin tedavi şemasında, ergoterapi uygulamalarının olması önem arz etmektedir.

Bu hastalık gruplarında, ergoterapinin odak noktası kişinin aktivite rolü ve performansıdır. Sağlıklı olma ve iyilik durumu için aktivitelere bağımsız katılım, aktivite performansı ve pozitif active rolü bireye kazandırılması gereken temel noktaları oluşturmaktadır.

Tedavi ve uygulamalar için herhangi bir yaş sınırlaması da yoktur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaş sınıflandırması 0-17 ergen, 18-65 genç, 66-79 orta yaş, 80-99 yaşlı olarak belirlenmiştir. Ergoterapi her yaştan bireyler üzerinde kullanılır.

Ergoterapistin Çalışma Alanlarından Bazıları:

Çocuk, adölesan ve yetişkin psikiyatri

Pediatri,

Ortopedi,

Geriatri,

Ramotoloji,

Çocuk ve yetişkin nöroloji,

Ergonomi,

Okul ergoterapisi vb.

Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları;

Duyu Bütünleme Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Otizm

Serebral palsi

Down Sendromu

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Prematüre / Yeni doğan

Gelişimsel gecikmeler

İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu

Zihinsel Engeller

Psikososyal bozukluklardır

Ergoterapistler...

Ergoterapistler, özellikle bir hastalık sebebi ile hayattan kopmuş ya da kendini kültürel sebepler ile dışlanmış hisseden bireylerinin tekrar yaşama kazandırılmasını amaçlar.

Örneğin; yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş yöntemlerinin hastaya anlatılması, el kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, iş yerlerinde bel ve boyun sağlığını ve meslek yaralanmalarını önleyici doğru duruş hareket alışkanlıkları ergoterapi çalışma alanına girer.

Ergoterapistler tedavi şekli olarak anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanırlar. İnsanlar deneme yanılma yoluyla aktif olarak öğrenirler.

İnsan beyni bir hareketi yapmaya karar verdiğinde, kaslara ve sinirlere iletiyi ulaştırması gerekir. Kişinin bu iletiyi en iyi şekilde alıp uygulayabilmesi ve öğrenebilmesi için ise, ileti sonucu oluşan hareketin doğru bir şekilde yapılıp, uygulanması gerekir. İşte burada ergoterapistler, aktiviteyi pratik olarak uygulayıp, öğretirler ve böylece beyinde en uygun öğrenme biçimini oluşturmuş olurlar.

Uygulanan Tedavilerde Amaçlanan...

Engelli kişilerin kimseye bağımlı olmadan kendi başına bir yerlere gidebilmesi,

Alzheimer’da ilerleme olmaması için, bireye özel aktivite seçilmesi,

Eksik olan performansın onarılması, kuvvetlendirilmesi,

Adapte olabilme, üretim yapabilme için gerekli fonksiyonların öğrenilmesinin kolaylaştırılması,

Mevcut patolojinin azaltılması ya da düzeltilmesi

Ergoterapinin amaçlarından birkaçıdır.

Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Çocuklarda, ihtiyaca göre tedavi yöntemleri tek başına veya birbirini tamamlayan programlar şeklinde uygulanmalıdır.

Duyu bütünleme terapisi

Duyu motor stimülasyon yaklaşımı

Algı motor yaklaşımları

Kognitif rehabilitasyon

Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi

Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları

Kognitif davranışsal tedavi

Yaratıcı yaklaşımlar

Psikososyal yaklaşımlar

Biyomekanik yaklaşımlar

Uygulama yaklaşımlarındandır.

Farklı Uzmanlık Alanlarıyla Birlikte Çalışmak Gerekiyor

Ergoterapi uygulamaları kişilerin tedavilerini destekleyici veya tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Bu nedenden dolayı multidsipliner çalışma alanında bir çok uzmanlık alanıyla birlikte çalışmak gerekiyor. Bu alanlar

Nöroloji,

Psikiyatri,

Psikoloji,

Dil konuşma terapisi,

Ortopedi gibi alanlardır.

Sağlıcakla kalın…

Mine Ağır

Floortime Terapisti, Özel Eğitim Uzmanı ve Psikoterapist