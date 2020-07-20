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20.07.2020 - 23:04 |

Mine Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Çiçek yetiştirme işi kimilerine göre oldukça zahmetli olan kimilerine göre ise çok basit olan bir durumdur. Bu durum çiçekleri sevme ve bakımı ile ilgilenebilme gibi özelliklerle kendini gösterir. Kişinin çiçeklere olan ilgisi ile alakalı bir durumdur. Çiçeklerin bakımı da her çiçeğe göre değişiklik göstermektedir. Mine çiçeği de renkleri, zarif görünümü konusunda oldukça güzel çiçekler arasında yer almaktadır. Mine çiçeği ile ilgili detaylara yer verdik.

Mine Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Mine çiçeği çiçekler arasında birçok kişi tarafından merak edilen çiçekler arasında merak edilen bir çiçektir. Farklı özelliklere sahip olan mine çiçeği güzel görüntüsü ile de bakanı kendine hayran bırakan güzel kokulu bitkiler arasında yer almaktadır. Mine çiçeği ile ilgili birçok merak edilen durum bulunmaktadır.

Mine Çiçeği Anlamı Nedir?

Latince adı Verbena Officinalis olan ama Türkiye'de Mini çiçeği olarak bilinen güzel görüntüsüyle göreni kendisine hayran bırakan bir özelliğe sahiptir. Mine çiçeği oldukça güzel kokan bitkiler arasında yer alır.

Mine Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Mine çiçeği yaprakları karşılıklı ve oymalı görünen çiçekleri, Mavi veya Menekşe rengindedir. Sapı dört köşeli olan bir bitkidir. Küçük küçük çiçeklerden oluşan mine çiçeği oldukça güzel bir kokuya sahiptir. Böylece hem kokusu hem görüntüsüyle cezbedici bir özelliğe sahip olan mine çiçeği yetiştirilmesi de oldukça basittir.

Mine çiçeği temmuz ve eylül arasında açan renkli çiçeklere sahip bir bitkidir. Çiçekler çok narin görünse de aslında fazla bakım istemeyen güneşe ve güneşsizliğe dayanıklı olan nem ihtiyacı da çok fazla olmayan bir bitkidir. Dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilen özelliğine sahiptir.

Mine Çiçeği Faydaları

- Mine çiçeği sindirimi kolaylaştıran bir etkiye sahiptir.
- Soğuk algınlığında kullanıma uygundur.
- Balgam söktürücü özelliği ile mine çiçeği çayı kış aylarında kullanabilen bir özelliktedir.
- Diş çürümeleri ve diş eti hastalıklarında da gargara olarak kullanılabilir.
- Aynı zamanda stres ve gerginliği azaltan mine çiçeği yatıştırıcı etkiye de sahiptir.

Mine Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Mine çiçeği çok yıllık dayanıklı bir bitkidir. Tüylü koyu yeşil yaprakları sahip olan bir bitkidir. Mine çiçeğinin ekim zamanı Mart ayıdır. Mine çiçeği Temmuz ve Eylül ayları arasında çiçek açar. Farklı renklere sahip olan mine çiçeği kırmızı, beyaz, mor, eflatun, mavi, pembe gibi renklerde bulunur. Genellikle bol güneşi seven bir bitkidir ancak güneşsiz ortamda da yaşayabilir. Çok fazla toprak ayrımı yapmayan mine çiçeği orta ve az nemli toprakta yetişebilir. Bahçelerde de kullanıma uygundur.

Toprağa ekilen mine çiçeği ilk hafta her gün sulamak ister. Sonra da haftada bir gün sulama yeterli olacaktır. Sulama esnasında tepesinden aşağı su dökmemek gerekir. Topraktan sulanması uygundur. Bahar aylarının sonlarında gübreleme işlemi yapılmalıdır. Balkon çiçeği olarak da kullanılabilir. Mine çiçeğinin bakımı için ise ölü dallarının bahar aylarında kesilmesi gerekmektedir. Mine çiçeği 50- 100 santime kadar uzayabilir.

Sıcak ve soğuk için dayanıklı olan mine çiçeği çok fazla sulama istemeyen birçok ısıya karşı uyumlu bir bitkidir. Bu sebeple mine çiçeği neredeyse dünyanın her yerinde yetişebilen bir bitkidir. Narin görüntüsünün aksine yetiştirilmesi ve bakımı oldukça kolay olan mine çiçeği çiçek yetiştirmeye yeni başlayan kişiler için de uygundur.

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