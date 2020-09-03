Muaz İsminin Anlamı Nedir? Muaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Muaz yeni yeni Türkçeye yerleşmeye başlayan ve internet üzerinden çok sık araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Kökeni Arapçadan gelen Muaz ismi Türkçede kullanılabilen adlar içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda özel anlamları ile beraber erkek çocukları için güzel bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.



Muaz Ne Demek?



Muaz ismi Arapça üzerinde birden fazla anlama sahiptir. Bu anlamları hem isim üzerinden değerlendirilir hem de sözcük anlamı kapsamında öne çıkar.



- Kolundan, sığınan

- Çok aziz, aziz sahibi

- Saygı uyandıran

- Kıymetli, muhterem ve sevgili



Özellikle bu isim merak edip araştıran pek çok anne ve baba, anlamını öğrendikten sonra daha fazla sevmeye başlamaktadır. Bu yönüyle erkek çocukları için kullanılan böylesi güzel bir ismi minik yavrunuza bahşedebilirsiniz. Ayrıca bu ismi tek başına kullanabilir ya da uyumlu bir isim bulduğunuz zaman bir araya getirebilirsiniz.



Muaz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok bilinmemesine rağmen internette araştırıldığı zaman anlamı üzerinden Muaz ismi oldukça fazla sevilmeye başlandı. Değerli ve hoş anlamlarının yanı sıra ayrıca bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Muaz adı Kur'an'da yer almamaktadır.



Türkiye'de yeni yeni bilinen ancak Arapçada köklü bir isim olarak öne çıkan Muaz adını, erkek çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Henüz bir isim konusunda ortak bir karar vermemiş iseniz, Muaz ismini alternatif olarak listeye ekleyebilirsiniz. Özellikle böylesi güzel anlamları ile beraber değerlendirilebilecek en hoş adlar içerisinde yer almaktadır.