Müge İsminin Anlamı Nedir? Müge Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fransızca kökenli olan Müge isminin anlamı inci çiçeği olarak bilinmektedir. Bu bakımdan dilimize Fransızcadan geçmiştir ve yaygın olarak da kullanılan isimler arasındadır.



Müge Ne Demek?



Türk dil kurumunda belirtilen anlamlarından bir tanesi zambakgillerden temren yaprakları arasında ince bir sapa sahip olan küçük çan şeklindeki beyaz çiçekleri olan süs bitkisinin de adı olan Müge ismi Şule, Müjde, Mine isimleri ile de uyumluluk göstermektedir. Ülkemizde pek çok ünlünün de ismi olan Müge istatistiklere bakıldığında 14 bin civarında kişide görülmektedir.



Kız çocuk isimleri arasında yer alan Müge ismi en çok İstanbul ilimizde görülmektedir. Güvenilir ve sabırlı kişilik sahibi olması gereken insanlara da verilmektedir. Beğenilen ve ilgi gören, ay gibi güzel, inci çiçeği ve çiçekli süs bitkisi olarak dört farklı anlamı da içerisinde bulunduran isim günümüzde çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Farklılık adına seçim yapmak isteyenler için özel bir tercih olarak görülebilir.



Müge İsmi Kuran-ı Kerim’de Geçiyor mu?



Müge ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Ancak Kuran-ı Kerim’de geçmemesi caiz olmadığı anlamını taşımamaktadır. Çirkin ve yakışıksız bir anlam ifade etmeyen seçimlerin yapılabildiği düşünüldüğünde bu isim kız çocukları için kullanılmaktadır. İsim tercihlerinde karakteristik özelliği de etkilediği düşünülerek seçim yapılması gerektiği inancı yaygınlaştığından dolayı Müge isminin kişiye verdiği özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.



İsmin en belirgin özelliği özgürlük olarak gösterilmiştir. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmayan özgürlüğüne düşkün kişilikler olduğu söylenmektedir. Monotonluktan uzak zeki ve ticari hayatta başarılı oldukları gözlenmiştir.