Muz Nasıl Saklanır? Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Muz tek başına lezzetli şekilde tüketilebilen bir meyve olması ile beraber, farklı salatalarda veya yiyeceklerde de kullanılmaktadır. Çok sağlıklı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra, aynı zamanda çok çabuk bozulan bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı doğru koşullar altında muz nasıl saklanır farklı yöntemler konuda uygulanmaktadır.



Muz Nasıl Saklanır?



Muz genel olarak ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamda saklanmalıdır. Mutlaka ortalama 14 derecelik bir sıcaklık içerisinde saklanması gerekir. Bu sebepten dolayı genelde kurutma yöntemi ele alınmakta ve farklı yöntemler üzerinden muz kurutularak saklanmaktadır.



Fırında muzu kurutma yöntemi; Güvenli şekilde muzun fırında kurutmak mümkün. Öncelikle fırın tepsisine muz dilimler halinde ve değmeyecek şekilde yerleştirilir. 70 derece ayarlanmak suretiyle muzlar 10 saat boyunca pişirilir. Bunu gerçekleştirirken 1 ya da 2 saatte bir muzları ters düz edebilirsiniz.



Güneşte muzu kurutma yöntemi; Bol güneş alan bir yere muzları dilimlemek suretiyle birbirine değmeyecek şekilde serebilirsiniz. 10-15 gün içerisinde muzlar istenilen şekilde kuruyacaktır. Daha sonra kaplara dikkatli şekilde yerleştirilmek suretiyle güvenle saklamak mümkündür. Kap ile beraber buzdolabına yerleştirerek uzun bir süre sağlıklı şekilde tutmanız mümkün. Böylece belirli aralıklarla buzluktan çıkarılmak suretiyle bir gün muz dilimlerini ister normal şekilde ister püre halinde tüketmek mümkün. Ayrıca oldukça uzun bir süre bu şekilde buzlukta muzlar bozulmadan saklanabilir.



Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?



Kurutma yöntemi üzerinden dikkatli şekilde muzları özellikle buzdolabında saklayabilirsiniz. Aynı şekilde muzları dilimlemek suretiyle poşetler içerisine yerleştirebilir ve havasını aldıktan sonra buzluğa koyabilirsiniz. Bununla beraber farklı yöntemler de kullanılabilir. Örneğin muzu saklama konusunda en etkili yöntemlerden biri olarak saplarından streç filme sarmak geliyor. Böylece yaklaşık olarak 1 hafta kadar çürümeden saklama şansını elde etmeniz mümkün. Özellikle eğer poşet kullanacaksanız plastik poşet yerine kağıt poşet kullanmaya Özen gösterin. Böylece nemlenme ve çürümeye karşı önlem almış olursunuz



Saklama yöntemleri uygularken kullanmak istediğinizde belli başlı bazı unsurlara dikkat ederek daha lezzetli biçimde değerlendirebilirsiniz. Örneğin salata ya da pasta için muz dilimlerini kullanmak istiyorsanız, limon suyuna batırmak suretiyle kararmaya da engel olabilirsiniz. Özellikle buzdolabında muz bir süre sonra kararma yaşayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmemek için genel olarak muzlar oda sıcaklığında tutulmalı ve 1 ya da 2 gün içerisinde tüketilmelidir. Böylece daha lezzetli ve daha sağlıklı biçimde kullanmak mümkündür.