Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Muz Nasıl Saklanır? Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?
20.07.2020 - 21:34 |

Muz Nasıl Saklanır? Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Pek çok önemli vitamin ve mineral kaynağı olması ile beraber muz en önemli meyveler arasında bulunur. Aynı zamanda lif, doymuş yağ, magnezyum ve potasyum gibi kaynaklar önemli oranda yer almaktadır. Bu sebepten uzun vadeli muz nasıl saklanır birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, muz nasıl saklanır? Muz saklama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar.

Muz Nasıl Saklanır? Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?
ABONE OL

Muz tek başına lezzetli şekilde tüketilebilen bir meyve olması ile beraber, farklı salatalarda veya yiyeceklerde de kullanılmaktadır. Çok sağlıklı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra, aynı zamanda çok çabuk bozulan bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı doğru koşullar altında muz nasıl saklanır farklı yöntemler konuda uygulanmaktadır.

Muz Nasıl Saklanır?

Muz genel olarak ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamda saklanmalıdır. Mutlaka ortalama 14 derecelik bir sıcaklık içerisinde saklanması gerekir. Bu sebepten dolayı genelde kurutma yöntemi ele alınmakta ve farklı yöntemler üzerinden muz kurutularak saklanmaktadır.

Fırında muzu kurutma yöntemi; Güvenli şekilde muzun fırında kurutmak mümkün. Öncelikle fırın tepsisine muz dilimler halinde ve değmeyecek şekilde yerleştirilir. 70 derece ayarlanmak suretiyle muzlar 10 saat boyunca pişirilir. Bunu gerçekleştirirken 1 ya da 2 saatte bir muzları ters düz edebilirsiniz.

Güneşte muzu kurutma yöntemi; Bol güneş alan bir yere muzları dilimlemek suretiyle birbirine değmeyecek şekilde serebilirsiniz. 10-15 gün içerisinde muzlar istenilen şekilde kuruyacaktır. Daha sonra kaplara dikkatli şekilde yerleştirilmek suretiyle güvenle saklamak mümkündür. Kap ile beraber buzdolabına yerleştirerek uzun bir süre sağlıklı şekilde tutmanız mümkün. Böylece belirli aralıklarla buzluktan çıkarılmak suretiyle bir gün muz dilimlerini ister normal şekilde ister püre halinde tüketmek mümkün. Ayrıca oldukça uzun bir süre bu şekilde buzlukta muzlar bozulmadan saklanabilir.

Muz Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Kurutma yöntemi üzerinden dikkatli şekilde muzları özellikle buzdolabında saklayabilirsiniz. Aynı şekilde muzları dilimlemek suretiyle poşetler içerisine yerleştirebilir ve havasını aldıktan sonra buzluğa koyabilirsiniz. Bununla beraber farklı yöntemler de kullanılabilir. Örneğin muzu saklama konusunda en etkili yöntemlerden biri olarak saplarından streç filme sarmak geliyor. Böylece yaklaşık olarak 1 hafta kadar çürümeden saklama şansını elde etmeniz mümkün. Özellikle eğer poşet kullanacaksanız plastik poşet yerine kağıt poşet kullanmaya Özen gösterin. Böylece nemlenme ve çürümeye karşı önlem almış olursunuz

Saklama yöntemleri uygularken kullanmak istediğinizde belli başlı bazı unsurlara dikkat ederek daha lezzetli biçimde değerlendirebilirsiniz. Örneğin salata ya da pasta için muz dilimlerini kullanmak istiyorsanız, limon suyuna batırmak suretiyle kararmaya da engel olabilirsiniz. Özellikle buzdolabında muz bir süre sonra kararma yaşayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmemek için genel olarak muzlar oda sıcaklığında tutulmalı ve 1 ya da 2 gün içerisinde tüketilmelidir. Böylece daha lezzetli ve daha sağlıklı biçimde kullanmak mümkündür.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Melis Güvenç
    Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluOzon Hakkında Her Şey
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşPalm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYarına güvenmek
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraDepozitoda yeni dönem
    En Çok İzlenen Videolar
    Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
    Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
    Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
    İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sıradaki Haber