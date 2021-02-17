Nabız Nedir, Nasıl Ölçülür? Elle Nabız Ölçme Nasıl Yapılır?

Nabız vuruşları ritmik ve dolgundur. Bu nedenden dolayı değişkenlik göstermektedir. Normal nabız değerleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ayrıca normal nabız değerleri yaşa göre de farklılık gösterebilir.

Nabız Nedir?

Kalp atışı olarak bilinen nabız sürekli çalışan kalbin kasılıp gevşeyerek kan damarlarına uyguladığı kuvvet olarak bilinmektedir. Kalbin bir dakika içerisinde kaç kez kasıldığını farklı teknikler ile duyumsanmasına nabız denir. Her kasılmadan sonra kan ilk önce aort damarına ve daha sonra diğer damarlara basınç ile gönderilmektedir.

Damarlar elastik bir yapıya sahiptir. Bu sayede damarlar sürekli genişler ve daha sonra daralırlar. Bu genişleme el bileği, şakak ve kasık gibi yüzeye yakın yerlerden el yordamı ile hissedilebilir.

Kalp atışı yaş, cinsiyet ve fiziki yapı gibi etkenlerden dolayı kişilerde farklılık göstermektedir. Bunlar dışında vücut sıcaklığı, fizyolojik değişkenlik, fiziksel aktiviteler ve duygusal değişiklik nabızlar farklı sonuçlar verebilir.

Nabız Nasıl Ölçülür?

Kişiler nabız ölçme işleminden önce sakin bir yapıda olmaları gerekir. Gün içerisinde aralıklar ile ölçüm yapılması ortalama bir değer elde edilmesini sağlayacaktır. Kalbin dakikada ne kadar attığını ölçmek için boyun bölgesinde gırtlağın her iki tarafında bulunan atardamarın birine elin üç parmağı bastırılmalıdır. Atımların hesaplanması bir telefonun kronometre açılabilir. Daha sonra 60 saniye boyunca kalbin kaç kez attığı hesaplanmalıdır.

Yapılacak bu işlemler ile nabzın kaç olduğu belirlenebilir. Eğer alınan sonuç dakikada 60 ile 80 atım ise ideal nabız değerine sahip olduğu anlaşılabilir.

Elle Nabız Ölçme Nasıl Yapılır?

Elle nabız ölçme boyundan veya el bileğinden rahatlıkla yapılabilir. Ölçüm tekniklerinden birisi de el bileği ile ölçülmesidir. Bunun için başparmağının arka kısmında bulunan bölgeye diğer elin üç parmağı da bastırılmalıdır. Bu sayede el bileğinden ölçüm de kolaylıkla yapılır.

Bu yöntem ile kalp atışları belirgin bir şekilde hissedilebilir ve hesaplanabilir. Nabız atımları kişilerde değişkenlik gösterebilir. Özellikle yaşa göre kişilerde nabız atışları farklı olmaktadır. Genel olarak sağlıklı yetişkinlerde, 18 yaşından büyük kişilerde nabız atışları nabız alt değeri 60, üst değeri ise 100 olmaktadır. Ortalama normal değeri ise 80 olarak kabul edilmektedir