Nalan İsminin Anlamı Nedir? Nalan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nalan ismi Farsça kökenlidir. Bu sebeple Türkçeye Farsçadan geçmiştir.



Nalan Ne Demek?



Nalan ismi kız çocukları için anne ve babaları tarafından beğenilir. Kız çocuklarına konulan Nalan adının pek çok anlamı vardır. Nalan Farsçada inleyen anlamına gelir.



Nalan kelimesi feryat eden anlamına gelir. Kibar ve ağırbaşlı kimseler için kullanılır. Nalan ismi aynı zamanda hüzünlü demektir. İnleyen, çığlık atarak yas tutan acı dolu kişilere Nalan dendiği için, Nalan denildiğinde insanların aklına hüzünlü insanlar gelir.



Nalan'ın pek çok anlamı bulunur. Nalan aynı zamanda ağlayan anlamına gelir. Nalan ismi narin kimseler için bir sıfat olarak kullanılır. Nalan ismine sahip kişiler duygusal ve kırılgandır.



Türkiye'de Nalan ismine sahip 19150 kişi vardır. Bu kişiler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde bulunur. Nalan ismi Türkiye'deki kullanımına göre 323. sırada yer alır.



Nalan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Nalan isminin Kur'an'da geçip geçmediği çok merak edilen bir konudur. Anne ve babalar için koyacakları ismin Kur'an'da geçiyor olması önemli bir durumdur. Aynı zamanda Nalan isminin anlamı da dikkat çekicidir.



Nalan ismi Kur'an'da geçmemektedir. İslam'a göre çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Nalan adı bulunmaz. Diğer isimlerden farklı anlama sahip olduğu ve çok kullanılan isimler arasında yer almadığı için çocuklarına isim düşünen ebeveynler Nalan ismini seçebilir. Nalan ismini çocuklara koymanın dini bir yükümlülüğü yoktur. İsim anlamını düşünerek çocuklarına koymaları anne ve babalara tavsiye edilir. Eğlenceli ve enerjik isimler aramayan ebeveynler için Nalan ismi oldukça uygundur.