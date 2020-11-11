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11.11.2020 - 15:52 |

Nane Limon Faydaları Nelerdir? Nane Limon Suyu Çayı Neye İyi Gelir?

Nane limon, ülkemizde en fazla tüketilen rahatlatıcı etkisi ile beğenilen bir bitki çayı. Hazırlanışı son derece kolay olan bu bitki çayı, nane ve limonun sağlığa önemli faydalarını harika bir bileşim ile insanlara sunuyor. Sindirim sistemine olumlu etkileri olan nane limona ilişkin nane limon faydaları nelerdir? Nane limon suyu çayı neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Nane Limon Faydaları Nelerdir? Nane Limon Suyu Çayı Neye İyi Gelir?
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Kendine özgü kokusu ile diğer bitki çaylarından hemen ayrılan nane limon, eski zamanlardan günümüze mide bulantısına karşı önerilen en iyi ve etkili çözümlerden biri. Her mevsim ama özellikle de kış mevsiminde evlerimizden eksik etmediğimiz nane limon, sindirim sistemini düzenlemesinin yanında boğaz ağrısından yakınanların imdadına yetişmesi ile de biliniyor. Nane limon; enerjiyi artıran ve mentol sayesinde zihni stresten kurtaran yapısı ile gözde çaylar arasında yerini alıyor. 

Nane Limon Faydaları Nelerdir? 

Nane limonun insan sağlığı için zengin C vitamini içeriği ve antioksidan etkisiyle değerli faydaları bulunmaktadır. Bunlardan ön planda olanlar şöyle:

- Kışın sıklıkla karşılaştığımız boğaz kuruluğunu giderici etki gösterir.

- Kalp çarpıntısına iyi gelir. 

- Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat kanseri ve damar tıkanıklığını önler. 

- Diş ağrısını giderici nitelik taşır.

- Ağız kokusunu ortadan kaldırır. 

- Anne sütünü arttırır.

- Kronik ağrıların azalmasına yardımcı olur. 

- Çoğu kişinin yakındığı kas ağrılarını hafifletir. 

- Alerjik kaynaklı olan öksürük problemine iyi gelir.

- Solunum bozukluklarını önleyici etkisi vardır. Astıma iyi gelir.

- Soğuk algınlığının iyileşmesine destek olur ve daha çabuk geçmesini sağlar.

- Ateşin düşürülmesine yardımcı olur.

 - Stresi azaltır.

- Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.

Nane Limon Suyu Çayı Neye İyi Gelir?

Nane limon çayı hem kokusu hem de tadı ile kış aylarında elimizden düşüremediğimiz bitki çaylarından biri. Soğuk aylar başta olma üzere vazgeçemediğimiz bu bitki çayı, soğuk algınlığı ve çeşitli hastalıklar için deva. Nane limonu solumak bile başlı başına şifa. Öyle ki nane limon çayı solunduğu zaman sinüzitlerin açılmasını sağlayarak sinüzit kaynaklı baş ağrılarını gideriyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda nane limon bileşimi, akciğer ve bronşları rahatlatarak öksürüğün azalmasına yardımcı oluyor. 

Nane Limon Çayı İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir? 

Nane limon çayı için çok az malzeme gerekli olup, evlerde ve işyerlerinde demlenme usulü ile pratik bir şekilde kısa sürede yapılabilmektedir. Gerekli malzemeler: 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 adet limon, bir su bardağı su şeklindedir.

Nane Limon Çayı Nasıl Yapılır? 

Nane limon çayı yapımında ilk olarak limonun suyu iyice sıkılır. Elle limon sıkılabileceği gibi bu işlem için limonluk ya da makine de kullanılabilir. Su bir cezveye alınır. Daha sonra ocağın altı açılır. Cezvenin içerisine elde edilen limon suyu ile kuru nane eklenir. Çay bir-iki taşım kadar kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılır. Arzu edilmesi halinde nane limon çayı, bal ile servis edilir. 

Nane Limon Çayı Yapımında Kaynatılma mı Yoksa Demlememi Tercih Edilmeli?

Kaynatılma usulü daha yaygın olarak tercih edilmekle birlikte kısık ateşte demlenmesi halinde nane ve limonun içinde bulunan aromatik yağların suya daha iyi geçtiği ve böylelikle elde edilen bitki çayının daha etkili olacağı dile getiriliyor. Limon piştiği zaman eğer tadı acılaşıyorsa limon kabuğunun soyularak nane limon yapılması öneriliyor. 

Nane Limon Çayı Ne Kadar Tüketilmeli? 

Nane limon çayı, sıklıkla tüketilen bir bitki çayı olması itibari ile günlük olarak ne kadar tüketilmesi gerektiği hususu da öğrenilmek isteniyor. Bu konudaki genel uzman görüşü, günde 2 veya 3 bardak içilebileceği yönünde. Bu miktarların üzerinde tüketilmesi ise fazla tüketim kapsamında değerlendirilerek tavsiye edilmiyor. 

 

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