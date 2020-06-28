Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Nar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
28.06.2020 - 23:23 |

Nar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Tatlı, ekşi ve mayhoş tatları olan nar meyvesi birçok kişi tarafından çok sevilmektedir. Güzel renkteki çiçekleri ile tane tane kırmızı renkli meyveleri ile çok güzel görünen bir ağaçtır. Nar ağacı özellikleri nedir? Nar ağacı nasıl yetiştirilir? İşte nar ağaçlarının özellikleri ve nasıl yetiştirildiği ile ilgili detaylar.

Nar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
ABONE OL

Ilıman iklimlerde yetişen bir ağaç olan nar ağacının ana yurdu Ortadoğu, Kafkasya, Anadolu ve İran körfezidir. Yüzyıllar boyu üretimi yapılan bir ağa türüdür. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Nar Ağacı Özellikleri

Sulu olan arazilerde yetişir. Ilıman bölgelerde yetişir. Tam olarak olgunlaştığında lezzetli bir tadı olan ve vücuda faydaları olan meyvesi tüketilebilir. Hasat döneminde ve bakımı yapılırken dikenlerine dikkat edilmelidir. Bir nar ağacında dört ya da üç adet ana gövde bulunur. Bu dallarda aşırı yüklenme meydana geldiğinde dallara kırılabilmektedir. Hasat döneminde ipler ve değnekler ile dallara mutlaka destek verilmelidir. Çok çeşitli nar ağacı türü bulunur. Yıllar boyunca nar bereketi sembolize etmiş olan bir meyvedir. Çok yıllık olan ve kuvvetli kökleri olan bir bitkidir.

Nar Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Nar ağacının dikilmesi için en uygun olan zaman sonbahar aylarının sonu ve kış aylarının başlangıcıdır. Erken ilkbaharda dikim için uygun olabilmektedir. Fidanların üzerinde bulunan zayıf sürgüler alınır ve 50 – 60 cm kadar en ve boyda açılan çukurlar içine dikilir. Kökler uzun ise mutlaka kısaltılmalıdır. Yabani otlar temizlenmeli ve fidanın çelik kısmı tamamen toprak içine girecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından gübre ve toprak karışımı ile çukur doldurulur. Toprak güzelce sıkıştırılır.

Birden fazla dikim yapılacaksa aralarında iki metrelik mesafeler olacak şekilde birden fazla dikim yapılabilir. Rüzgarlı ola bir bölgeye ekildiyse ağaç mutlaka bir destek çubuk ile desteklenmelidir.

Arada bir ağaç dipleri çapalanmalıdır. Nar ağacı çapa işlemini çok sever. Organik gübreler ile beslenmesi daha uygun olsa da çiftlik gübrelerinin de iyi yanmış olanı ve toprağa iyi şekilde karışanı kullanılmalıdır. Nar ağacı azotu fazlasıyla sevmektedir.

İlk yıllarda da azota çok aç olan nar ağacına 500 gr kadar saf azot vermek yeterli olur. Fakat meyve vermesinin ardından 200 ila 300 gram aralığında azot yeterli olur. Azotun üçte biri haziran ayında, üçte ikisi ise mart ayında verilmelidir.

Azottan sonra nar ağacı çok susamaktadır bu dönemde bola sulanmalı ve susuz bırakılmamalıdır. Killi, kireçli, çakıllı ve kumlu bütün topraklarda yetişebilir. Meyve verene kadar suya doymayan nar ağacı yağmurun olmadığı her zamanda su ister.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ay karşıt burcunuzda ilerlerken eşinizi ya da sevgilinizi daha fazla düşünmek durumundasınız. Tek başına hareket etmeniz pek kolay değil.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hafta sonu olmasına karşın zaman alan işler ve hizmet gerektiren durumlar olabilir. Günlük işlerinizi daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay Terazi’de ilerliyor. Genel olarak daha akıcı ve yenileyici imkanlar var. Sevdiklerinizle daha yakından ilgilenebileceğiniz günlerdesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün zamanınızı ailenize ve yakınlarınıza ayırmanız faydalı olabilir. Eve, toprağa ait konularla daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizde hareket ve yenilikler var. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Düşünceleriniz açısından renkli bir gün olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Parasal konular üzerinde daha fazla düşünmek gereği var. Hemen karara varmamalısınız. Sakin düşünmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda iken kişisel konulara çözüm getirmek, yenilik yapmak daha kolay olacaktır. Yeniayın getirdiği işaretleri şimdiden görebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugünlerde sabırlı olmak, olaylar karşısında daha kabullenici bir tavır geliştirmek gerekebilir. Belki de bu konuların getirdiği zorluklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün sosyal konulara işaret ediyor. Bugün konuşmalar, arkadaşlıklar ve sosyal, eğitsel uğraşlar için uygun koşullar var. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın yapmanız gereken çok iş olabilir. Aynı zamanda başkalarının da gözü önünde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Uzaklar, yabancılar hayatınıza daha çok girebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Psikolojinize daha çok önem vermelisiniz. Kimi zaman elde olmayan nedenler huzursuzluklara yol açabiliyor.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Esra Ertuğrul
    Esra ErtuğrulBebekler içinKrep
    Pınar Karahan
    Pınar KarahanKlasiklere sığındık
    Veteriner Hande Mutlu
    Veteriner Hande MutluBen bir kediyim
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraÖnlemek ödemekten ucuzdur!
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanErgenlik döneminde sınav kaygısının nedenleri
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıErkekler için yapılan rinoplasti farklı mıdır?
    Dyt Mahir Tekgöz
    Dyt Mahir TekgözBölgesel zayıflama hayal değil
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluKendimize uyanmak
    Turhan Güldaş
    Turhan GüldaşYeni trend sağlıklı yaşam
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaKarın germe
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    İncir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    İncir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

    Sıradaki Haber