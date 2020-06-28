Nar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ilıman iklimlerde yetişen bir ağaç olan nar ağacının ana yurdu Ortadoğu, Kafkasya, Anadolu ve İran körfezidir. Yüzyıllar boyu üretimi yapılan bir ağa türüdür. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir.



Nar Ağacı Özellikleri



Sulu olan arazilerde yetişir. Ilıman bölgelerde yetişir. Tam olarak olgunlaştığında lezzetli bir tadı olan ve vücuda faydaları olan meyvesi tüketilebilir. Hasat döneminde ve bakımı yapılırken dikenlerine dikkat edilmelidir. Bir nar ağacında dört ya da üç adet ana gövde bulunur. Bu dallarda aşırı yüklenme meydana geldiğinde dallara kırılabilmektedir. Hasat döneminde ipler ve değnekler ile dallara mutlaka destek verilmelidir. Çok çeşitli nar ağacı türü bulunur. Yıllar boyunca nar bereketi sembolize etmiş olan bir meyvedir. Çok yıllık olan ve kuvvetli kökleri olan bir bitkidir.



Nar Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Nar ağacının dikilmesi için en uygun olan zaman sonbahar aylarının sonu ve kış aylarının başlangıcıdır. Erken ilkbaharda dikim için uygun olabilmektedir. Fidanların üzerinde bulunan zayıf sürgüler alınır ve 50 – 60 cm kadar en ve boyda açılan çukurlar içine dikilir. Kökler uzun ise mutlaka kısaltılmalıdır. Yabani otlar temizlenmeli ve fidanın çelik kısmı tamamen toprak içine girecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından gübre ve toprak karışımı ile çukur doldurulur. Toprak güzelce sıkıştırılır.



Birden fazla dikim yapılacaksa aralarında iki metrelik mesafeler olacak şekilde birden fazla dikim yapılabilir. Rüzgarlı ola bir bölgeye ekildiyse ağaç mutlaka bir destek çubuk ile desteklenmelidir.

Arada bir ağaç dipleri çapalanmalıdır. Nar ağacı çapa işlemini çok sever. Organik gübreler ile beslenmesi daha uygun olsa da çiftlik gübrelerinin de iyi yanmış olanı ve toprağa iyi şekilde karışanı kullanılmalıdır. Nar ağacı azotu fazlasıyla sevmektedir.



İlk yıllarda da azota çok aç olan nar ağacına 500 gr kadar saf azot vermek yeterli olur. Fakat meyve vermesinin ardından 200 ila 300 gram aralığında azot yeterli olur. Azotun üçte biri haziran ayında, üçte ikisi ise mart ayında verilmelidir.



Azottan sonra nar ağacı çok susamaktadır bu dönemde bola sulanmalı ve susuz bırakılmamalıdır. Killi, kireçli, çakıllı ve kumlu bütün topraklarda yetişebilir. Meyve verene kadar suya doymayan nar ağacı yağmurun olmadığı her zamanda su ister.