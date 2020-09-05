Naz İsminin Anlamı Nedir? Naz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Naz kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Dilimize farklı dilden geçen bu kelimenin kökeninin Farsça olduğu bilinmektedir. Kelimenin birbirinden farklı manaları bulunmaktadır. Genellikle cilve anlamında kullanılan bu sözcük aynı zamanda kız çocukları için özel isim olarak da tercih edilmektedir.



Naz Ne Demek?



Naz ismi kullanılmaya başlandığından bu yana sıkça tercih edilen popüler isimler arasında yerini korumuştur. Bu sebeple anlamı da merak edilmektedir. Fars kökenli naz kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Şımarık bir şekilde davranış sergilemek, şımarıklık, şımarmak

Cilve yapmak, cilveli olmak, cilve

Kişinin kendinin beğenmesini sağlayabilmek için sergilediği hoş davranışlar

Kişi aslında bir şeyi istiyorken istemiyormuş gibi yaparak karşısındakileri ısrar ettirmek için uğraştıran davranışlar

Naz kelimesi anlamları itibariyle kız çocuklarında isim olarak tercih edilir. Öyle ki ismin sembolü de kız ve pembe renktir. Kelimenin özel isim dışında cümle içinde kullanılış şekilleri de tamlama biçimindedir. Örnek olarak naz çekmek, naz etmek, naza çekmek, nazını geçirmek, nazını çekmek ve nazı geçmek şekillerinde kullanılmaktadır.



Naz isminin karakter yorumu ve analizi ise şu şekildedir:

Girişimci

İkna becerisine sahip

Sıkılgan

Cesur

Bilime ve eğitime önem veren

Gelişmiş sağduyuya sahip

Mantıklı düşünme yetisine sahip

Kitap okumaya seven

Algılama düzeyi yüksek

Naz İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Naz ismi Kuran-ı Kerim'de geçen dini isimler arasında yer almamaktadır. Kelimenin taşıdığı anlamlar kötü manaya gelmediği için isim olarak kullanılması İslam dini açısından caiz olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilmektedir.