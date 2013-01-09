Ne kadar erkek kardeş o kadar çocuk!

Büyük bir aile istiyorsanız birden fazla erkek kardeşi olan erkekleri tercih edin. Bilim adamlarına göre bu erkeklerin bebek sahibi olma ihtimali diğerlerine göre daha fazla.



Dail Mail’de yayınlanan araştırmada Sheffield Üniversitesi’nden araştırmacılar 500 erkeğin sperm hızını aile bireylerininkiyle karşılaştırdı.



Dr. Allan Pacey, erkek kardeşi olan erkeklerin sperm hızının kız kardeşi olanlara göre daha fazla olduğunu belirtti. Fazla erkek kardeş sayısının ayrıca ailedeki güçlü erken fertil genlerin göstergesi olduğunu dile getirdi.



Araştırmanın sonuçları bazı erkeklerin neden daha kolay çocuk sahibi olabildiğini gösteriyor.



Uzmanlar kız kardeşi olan erkeklerin endişelenmemesi gerektiğini çünkü yapılan incelemelerin kız kardeş sayısı fazla olanların fertilite durumunu değerlendiren bir sonuca varmadığını belirtiyor. Araştırma erkek kardeşlere odaklandığından diğer durumlardaki ihtimaller kesin olarak bilinemiyor.