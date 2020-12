Ne verdiysen elinle, o artık seninle...

Vermediysen ya da vermemen gerekenleri verdiysen de toparlanma için tüm destek seninle.

Oldukça önemli bir aya daha giriş yaptık. Pek çok konuda özgürlük isteğinin arttığı, bu istekle tetiklenen güçlü adımların atıldığı bir ay bekliyor bizi.

Bu aydan başlayarak 2021 in tamamında en baskın enerji ‘dürüstlük’ olacaktır. Bu ay yoğun bir konuşma enerjisi de görünüyor yani; haberler, habercilik, magazin haberleri, hukuk, eğitim ve özellikle de sağlık konularında çok fazla konuşma, yorum, haber bilgi akışı gündeme gelecektir. ‘Zaten var konuşuluyor’ diyorsanız, dikkat edilmesi gereken ise, sansasyonel, yalan haber, hızlı bilgi ve iletişim olacaktır. Hiç beklenmeyen konularda beklenmedik haberler duymak da bu ay olası.

Para konusunda gündeme gelecek pek çok değişiklik şaşkınlık yaratabilecek, maddi olarak biraz daha rahat hissedebileceğiniz bir ay olmakla birlikte harcamanın da cimriliğin de aşırısına kaçmamaya ay boyunca özen gösterilmeli.

Bu aydan başlayarak, yalan üstüne kurulmuş ne varsa çöküp gerçeğin önlenemez bir şekilde ortaya çıkacağı zamanlar başlıyor.

“Gerçek, suyun üstündeki petrol gibi yalancılığın üzerine çıkacaktır.”

– Miguel de Cervantes’ in bu sözünü asın her an görebileceğiniz bir yere deriz.

Bu ay karar verme ayı da aynı zamanda. Sadece konuşmakla kalmayıp kararları verip o karara uygun davranmak da çok önemli. Karar verirken en çok zorlanacağınız konular ise, alışkanlıklar ve kalıplar. Her zaman yaptığınız davranışlar, alışkanlıklar artık hizmet etmiyorsa bahaneler üreterek devam ettirmeniz daha büyük sorunlara yol açabilir.

Bu ay ağzınızdan çıkan her söz hızla bilgi akışına dönüp sizi bulabilir. Hz. Ali’nin bir sözünü de hatırlanacaklar listesinin en başına yazabilirsiniz. “Söylemediğin sözün efendisi, söylediğin sözün kölesisin” köle olduğunuz cümlelere değmeli aksi hal, boşa harcanmış enerji, zaman ve duygudur. Dedikodular, spekülasyonlar, asparagas haberler çok fazla hale gelip sizi de bunları okumaya ve yaymaya iten bir enerjiyle davranmaya zorlasa da siz azâmi dikkatle bu konulardan uzak durmalısınız.

Kısıtlamaların, özellikle, seyahat, eğitim (okullar açılmalı mı açılmamalı mı), akademik konularda, hatta dizi çekimlerinin durmasına kadar gidebilecek şekilde izolasyonun artması, su ile ilgili çok önemli olmasa da (beklenmedik kar, yağmur yağışlarından evdeki tesisatların arızalanmasına kadar) olayların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.



Bu ay dikkat edilecek günlerden biri; 9 Aralık

Özellikle bugün egolarınıza çok dikkat etmelisiniz. Otoriteyle tartışmamaya, sizden üst mevkide olanlarla gerilim yaşamamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bu tür bir tartışma egolarınızı çok fazla devreye sokacağından tahmininizden daha büyük tepkiler vererek gereksiz sonuçlar alabilirsiniz. Sakin kalmak özellikle bugün çok önemli. Su ile ilgili işlerin en sıkıntı çıkaracağı günlerden birisi.

11 Aralık

Bu gün oldukça yüksek bir enerji çalışıyor. Eğer son birkaç gündür enerjiniz ağır ve negatiften çalışıyorsa pozitife dönmek, umut ışığını yakalamak, sezgileri en yüksek dereceden hissetmek ve çözmek için harika bir gün. Bunu sağlamak için kendinize uygun gelen tekniklerle çalışmak (nefes, yoga, meditasyon, tai-chi gibi) enerjinizin kısa sürede yükselmesine ve günün enerjisine uyumlanmasına yardımcı olacaktır. Aralık genel olarak para konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken bir ay olmakla birlikte bugün para konularında akılcı kararlarla yatırım yapabilirsiniz. Otoritenin, üstlerinizin desteğini almak istediğiniz konular varsa bugün oldukça uygun. Elbette doğru zaman ve sözcükleri kullanarak yüksek iletişim tekniklerini hatırlayarak. Yüksek iletişime hizmet eden en uygun enerjilerin çalıştığı günlerden biri.

13 Aralık

İki gün önceki halden eser yok, yalan enerjisinin en fazla ortaya çıktığı günlerden biri, inanç konularına yönelik söylemler, ruhsal ve dinsel alanlarda yargılamalar ve eylemler, asparagas haberler, yanlış anlaşılmalar yanlış anlatmalar, ortalık karıştırıcı haberler, yanlış bilgi yayılması söz konusu olabilir. Yalan enerjisi çok yoğun olduğu için, aldatılmalar, kandırılmalar, dolandırılmalar da gündemde olabilir o nedenle, her konuda çok dikkatli olmak, emin olmadan anlaşma yapmamak, yapılan anlaşmalara imza atmamak, hatta bilmediğiniz bir siteden alış veriş bile yapmamak gereken günlerden biri. Online çalışmalarda zorlanmalar dijital alanda tıkanmalar gündeme gelebilir. Önemli online işlemlerinizi mümkünse bugün yapmamanız uygun olur. Net olun, net bilgiler alın, net olmayan hiçbir şeye inanmayın ve yaymayın deriz.

14 Aralık

Ayın hatta bu yılın en önemli astrolojik olaylarından biri yaşanıyor. Güneş tutulması. Bugünü mümkün olduğunca sakin geçirin. Hatta mümkün olmadığını düşündüğünüz anlarda bile sakinliğinizi korumanın yollarını bulun. Kesinlikle ve kesinlikle YARGI dan uzak durun. Bugünün en zorlayıcı enerjilerinden biri yargı. Bilgisayarlarınızın, telefonlarınızın güvenlik önlemlerini gözden geçirin, bilmediğiniz sitelere girmeyin. Dijital anlamda cihazlarınızı, duygusal patlamalar anlamında da kendinizi gözetin. Bugün kimseyle tartışmamayı, öfkelenip bunu yansıtarak olumsuz olaylar yaşamamayı kırmızı renkle aklınıza işaretleyin. Bugün size doğru bile gelse, yapacağınız bir yanlış üzerinize benzin döküp sigara yakmakla aynı etkiyi taşıyor hatırlatalım.

Ateşli silahlar ve kaza enerjisi de bugün aktif çalıştığından kendinizi ruhsal olarak dengede tutmanız ve dozunda izolasyon bugünü ve bugünün takip eden günlerdeki etkisini rahat geçirmenize yardım edecektir.

15 Aralık

Aslında dünün yoğun sarsıcı enerjisinin etkisinin hemen geçmesi beklenmezken 15 Aralık enerji olarak oldukça pozitif ve güçlü. Dün yapmadığınız anlaşmaları, alışverişleri, düzenlemeleri yapmak için bugünü seçebilirsiniz. Kendinize bakım ve estetik konularında da enerjiler son derece destekleyici. Baba ya da baba figürü insanlarla mevcut gerilimleri bitirmek, aile içi sorunları çözmek için de enerjiler oldukça uygun.

17 Aralık

Bugün karışıklık enerjisiyle birlikte yoğun bir kaynaşma, dayanışma enerjisi de çalışıyor. Yarım kalan sorunlu işlerinizi iş arkadaşlarınızın, dostlarınızın, ailenizin yardımıyla bitirebilir, toparlayabilir, düzene koyabilirsiniz. Su ile ilgili konular yine gündeme gelebilir.

19 Aralık

Yüksek bilinç bağlantısı inanılmaz yüksek bir gün. Mesajlarınızı almak, okumak, sezgilerinizi kullanmak için tüm enerjiler destekte. Hatta uzaydan ekstra destek bile geliyor olabilir bugün. Bu titreşimleri bilip kabul ederseniz sakin, aksi halde ne olduğunu bilmez tedirgin bir enerjiyle günü geçirebilirsiniz.

21 Aralık

Astrolojik olarak oldukça önemli bir gün. Gökyüzünün hareketleri rakamlarla hayatımızda, biz de elimizden geldiğince rakamları formülleri yorumlamaya çalışıyoruz sizin için.



Akla, bilgiye, analitik çözümlemelere, ilhamların kabulüne davet ediyoruz sizi. Hem aklınıza hem ruhunuza özenli, saygılı dikkatli olmanız gereken bir gün. Gökyüzünde 200 yıllık bir dönem devrini tamamladı yeni 200 yıllık bir dönem başlıyor. Bugün para, kariyer işlerini doğru yönetirseniz enerjiler sizin için çalışırken, aksi yönde tetiklenme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Fazlaca özgürlük isteği fark edebilirsiniz, duygusal ve ruhsal konuları geri plana atma isteğiniz ve inancınız tetiklenebilir. Bu uyaranlara dikkat ederek, kendinize iyi gelecek etkinlikler yapıp sakinliğinizi korumanız önemlidir çünkü bugün 2021 de yaşanacakların da habercisi gibi güçlü bir enerji hâkim. Ne maneviyatı, inancı ne de ilimi, bilimi yok sayın.

22 Aralık

21 Aralık enerjileri birkaç gün kendini hissettirmeye devam edecek. Bugün mümkün olduğunca evde kalmaya gayret edebilirsiniz. Mutfakta yapacağınız her şeye çok dikkat etmenizi öneririz bugün, yarın ve sonraki gün. Mutfak ve ev içinde kazalar, yanıklar yaşanabilir. Çalışmak, okumak için de oldukça uygun bir gün.

23 Aralık

Bugün kaza, yangın, patlama enerjilerine çok çok daha fazla dikkat etmenizi öneririz. Dikkatiniz kendinizde ve enerjinizde olsun, öfke patlamaları, hoşgörüsüzlük, eleştiri, beğenmeme, yargılama enerjilerinin tetiklenmesine maruz kalırsanız manipüle edilmiş olursunuz. Dikkatinizin dağılması özellikle kazalara sebebiyet verebileceğinden bugün sık sık kendinize, yaptığınız işlere odaklanarak anda kalmanız etrafınızda yaşananlara dikkatli olmanız önemlidir. Eğer çok acil değilse tıbbi bir operasyon için uygun bir gün olmadığını da belirtelim. Ancak mutlaka hekiminizle görüşerek erteleme yapmanızı tavsiye ederiz.

27 Aralık

Kendinize özel alanlar açarak, ruhunuzu dinlendirmek için uygun bir gün. Su enerjisinin yoğun çalıştığı bir gün olduğundan dengelenmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Meditatif uygulamalarla özellikle nefes çalışmalarıyla dengelenmeniz ve kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkün. Rakamlarla bol bol ilgilenebilir, hesap yapabilirsiniz. Eleştiriden uzak durulacak günlerden hatırlatalım.

30 Aralık

Aile için konuların anlayışla çözümlenmesine odaklanmak için uygun bir gün. Odağınız doğru yerde olursa gününüz sorunsuz geçer. Güvenlik ile ilgili konuların fazlaca gündeme gelmesi söz konusu olabilir.



2020 Aralık, 2021'in fragmanı gibi. O vakit bir örnekle ana fikri özetleyelim.



Gahuku-Gama Yeni Gine’de bir topluluk. Onlar futbol oyununu bir ritüele dönüştürmüşlerdir. Çünkü dayanışma temel bir değerdir ve futbolda bir takımın diğerine zafer kazanması yani diğer takımın kaybetmesi, onur kırıcıdır ve tüm grubun bütün olarak dengesini tehlikeye atar. En önemli şey çabadır ve bir takımın yenilmesi haksız bir durumdur.



Tam da bu sebepten, futbol maçları genellikle birkaç gün sürer. Amaç, iki takımın da sonuçta berabere kalmasını sağlamaktır. Hedef, iki takımında eşit olduğu noktaya gelene kadar oynayarak gelişmektir. Her iki takımın berabere kalması ikisinin de hem galibiyeti hem yenilgiyi yaşamasıdır.



Sözün özü; bireysel büyüme hiçbir zaman yeterli olmayacaktır, kolektif büyüme anlayışı hepimizin hayatına girdiğinde tamamlanır. Başkalarının bizimle birlikte büyümesine yardım etmeyi becerebildiğimizde, kendimize olduğu kadar başkalarına da değer verdiğimizde, böylece evrensel adalet gerçekleştiğinde gerçek huzurdan söz edilebilir.



Huzurlu, sağlıklı, mutlu, keyifli, bolluk ve bereket içinde günleriniz olsun...



Şaduman Canan Karakol