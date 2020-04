EvdeKal & karantina günleri

‘‘’Yeni Ben’’ karantina gibi kriz dönemlerinde daha rahat ortaya çıkar. Çünkü korku ve endişeler kriz dönemlerinde daha aktif olurlar. Bu dönemde korku ve endişelerden kaçmak yerine onlarla birlikte olup anlamaya çalışırsak kendimizle ilgili birçok şey öğrenebiliriz.

Şimdilerde çokça deneyimlediğimiz korku ve endişeler, Corona kaynaklı gibi gözükse de kaynağına indiğimizde farklı bilgilerle karşılarız. Bu bilgilerin, çevremize ve tüm dünyaya daha faydalı olmamızı sağlayacak gücü vardır. Bu güçten faydalanmak için içe dönmek yani şimdiki anda kalma anlarını çoğaltmak gerekir. Bildiğiniz gibi zaman kavramı göreceli. Bir sürü an, bir araya gelerek zaman kavramını oluşturur. Şimdiki ana odaklandığımızda, odaklandığımız andan bir önceki an geçmiş, bir sonraki an ise gelecek olur. Tabii bu anlar saniyeden çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşirler. Şimdiki anda neler olduğuna tam olarak dikkat etmediğimizde, geçmişte neler olduysa aynı şekilde geleceğe taşınır. Ve böylece bilim adamlarının o çok bahsettiği ''insanoğlunun gelecekle ilgili limitsiz olasılıklara sahip olduğu'' gerçeği bu yazıda olduğu gibi tırnak içinde kalır.

Gelecekle ilgili limitsiz olasılıklardan faydalanabilmek için şimdiki zamanda neler olduğu ve olanlarla ilgili neler yaptığımız, nasıl hissettiğimiz ve nasıl düşündüğümüzün farkında olmak çok önemlidir. Farkında olduğumuzda şimdiki anda daha farklı bir şey yapma imkanını yakalayarak geleceğimizi yeniden yaratabiliriz.

Fakat şu an çok güzel bir aracımız var. O da Corona. Corona, sayesinde mevcut alışkanlıklarımızı mecburen bir kenara bıraktık, zorunlu olarak alışkanlıklarımıza zaman ayıramıyoruz. Şimdiki farklı bir şeyler yapma fırsatımız zorunlu olarak var. Şimdiki anda neler olduğuna bakarak geçmişin aynısının geleceğe taşınması sürecine kolayca ‘’Dur’’ diyebiliriz. Peki, neler yapabilir?

Biliyorum bir iki haftadır sürekli meditasyon yapın diyorum ama aydınlanma anları sadece meditasyon yaparken ortaya çıkmaz. Sevdiklerinize yemek yapmak, resim yapmak vb. gibi hangi aktivite kalbinizle bağlantıya geçmenize yardımcı olacaksa onu yapabilirsiniz. Fakat ne yaparsanız yapın, yaparken düşünce ve duygularınıza tamamıyla odaklanarak yapın, zihninizi sürekli izleyin ki egonuz sizi tekrar ele geçirmesin. Bu fikir hoşunuza gittiyse şöyle bir içinize dönün ve herhangi bir hobi, aktivite, meditasyon, yemek yapmak vb. gibi aktivitelerden birini seçin.

Her ne yapmaya karar verdiyseniz kendinize şu soruyu sorun?

Örneğin meditasyon yapmayı seçtiniz diyelim.

Kendinize ‘’Neden meditasyon uygulamacısı olmak istiyorsunuz? ‘’ sorun;

Yanıtınız mutlu olmak, huzur bulmak vb. gibi her neyse kendinize ‘’Mutlu olmanın benim için anlamı nedir? Hayatımda mutlu anlar hangileri ki şu an onlar için alan açmak istiyorum’’ sorusunu yöneltin.

Kısaca, bu karantina günlerinden kendinize proje yaratmak yerine projenin kendisi olun!

Her ne Yapıyorsanız Yapın Fakat Zihninizi İzlemeyi Unutmayın

Otururken;

Nefes alıyorum Nefesime odaklanıyorum

Nefes veriyorum Bedenim Rahatlıyor

Nefes alıyorum Nefesime odaklanıyorum

Nefes veriyorum Huzuru hissediyorum

Su içerken

Nefes alıyorum Suyumu İçiyorum

Nefes veriyorum susuzluğum geçiyor.

Her Daim Sağlık ve Mutlulukla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com