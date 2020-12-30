Hepimizin aradığı bu değil mi?

Yeni başlangıçlar için pazartesi günü ya da herhangi bir mevsimin gelmesini bekleriz. Bana göre en verimli başlangıçlar yeni yılda yapılanlardır. Yeni yıl yaklaşırken, mutlaka yeni yılda gezip görmek istediğim yerler (bu sene bu başlıkta zorlanacağım kesin), içselleştirmeyi düşündüğüm konular, katılacağım eğitimler için hedef listesi hazırlarım. Yıl boyunca bu listeyi referans alarak hayatımı şekillendiririm. Zihninizin en çok sevdiği sağa, sola, oraya, buraya götürme alışkanlığından kendinizi korumak ve huzur içinde kalmak istiyorsanız siz de kendinize hedef listesi yapın.

Hedef listesinin gücünden faydalanmak isteyenlere küçük fakat kaplama alanı geniş bir hedef önerim olacak. Bu hedefi, ben de 2021 yılı hedef listeme ekledim. Hedefin ismi ‘’ Esneklik’’ Bir başka deyişle bu sene, tolerans gösterme kapasitemi geliştirmek istiyorum. Göreve odaklı bir yapım var. Kolayca sorumluluk alabiliyorum. Bir şeyi aklıma koyarsam ondan vazgeçmiyorum. Bu yapı çok faydalı gibi görünse de bazen aşırı tutunma halini de beraberinde getirebiliyor.

Zihnin bir şeylere tutunma hali güçlendikçe, hem kendinize hem de çevrenizdekileri bir şeyleri empoze etme halini de beraberinde getirir. Empoze etme hali güçlendiğinde sadece bazı şeyler değil, aklınızda var olan her şey için empoze etme tehlikesi içinde olursunuz. Bu hali çok iyi bilirim. Bayağı stres yaratır. Stres uzun vadede kimseye iyi gelmez. Esnekliğin, tutunma halinin gücünü azaltacağına inanıyorum. Hatta şimdiden başladım. Neler mi yapıyorum? Kısaca özetleyeyim size;

Bazen kendime ‘’Ertelemek iyidir’’ diyorum. Zihnim her neye takıldıysa onu tamamen rahat bırakıyorum. (Uyarı: Tabii bunu her zaman yapmamalısınız.) Rahat bırakmak, olanları net görebilmek için alan sağlar. Birazcık da olsa sizi rahatlatır. Böylece zihninizde var olan bir kavramı dışarıda yaratmak konusunda ısrarcı olmazsınız. Kendinize küçük erteleme anları yarattıkça olduğu gibi görme haline adım adım yaklaşabilirsiniz.

Sorumluluk aldığınızda aynı zamanda evrene de güvenmelisiniz. Sorumluluk alma konusunda aşırıya kaçtığınızda evrenin sizi desteklediğini gösteren işaretleri göremezsiniz. Şu an her neyi yaşıyorsak yaşamamız gerektiği için yaşadığımızı unutmamalıyız. Elimizden geleni yaptıktan sonra oluruna bırakmayı denemeliyiz.

Esneklik kapasitenizi geliştirme hedefini yeni yıl hedef listenize eklemeye ikna olduysanız, bir şeyler istediğiniz gibi gitmediğinde esnek olma hedefini kendinize hatırlatarak başlayabilirsiniz. Zorlu anlarınızda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz.;

Elimden geleni yaptım mı?

Yanıt hayır olarak geldiyse,

Başka neler yapabilirim? Yapmayı planladığınız her neyse, gerçekten çözüm olacak mı? Sorularını sorabilirsiniz kendinize.

Yanıt evet olarak geldiyse, Yaşamanız gereken her neyse onu yaşadığınız konusunda güven duyarak zamanınızı geçirin. Artık o konuya kafa yormayı bırakın. Bırakın sizi baştan çıkaran düşünceler, duygularınız gelip gitsinler. Siz sadece onları izleyin, gelip gitmelerine izin verin. Yaşamanız gerekeni, yaşadığınız konusunda kendinize güvenin. Bu pratiği sürekli yaptıkça bir de bakmışsınız; zor durumlar ortaya çıktığında, onlara uyum sağlayabileceğimizden güven duymaya başlamışsınız.

Bu uygulamayı yaparken bazı zorlu durumlarla karşılaştığınızda kendinizi ne yapacağımızı bilmez bir durumda bulabilirsiniz. Bu tür anlarda gerçeğin doğasından çok iyi anlayan öğretmen/hoca ya da öğretilerden destek almak gerekir. Hali hazırda böyle bir kaynağınız yoksa yeni yıl listesine böyle bir kaynağı bulma hedefi de ekleyin.

Ben bu tür durumlarla karşılaştığımda Budist öğretilerden faydalanıyorum. Budist öğretiler yaşamdaki herhangi bir duruma olumlu bir şekilde adapte olabilmem için gerekli araçları sağlıyorlar. Beni geliştiriyorlar. Daha mutlu olmanın yolunu gösterirler. Kendimi anladıkça mutsuz olmamaya daha da yakınlaşıyorum. Zaten hepimizin aradığı şey bu, değil mi?



Yeni Yılda Hep Mutlu Olun,

Mutluluğun Sebebini Keşfettiğiniz Bir Yıl Olsun

Her Daim Sevgi ve ışıkla

Sibel KAVUNOĞLU