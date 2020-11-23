Her Şeyi Yoluna Sokmak

Hayatı boyunca iyilik yapmamış bir insana rastlayamazsınız. Herkes bir şekilde kendince iyilik yapmıştır. Sadece bazen yaptığımız iyilikler istediğimiz gibi sonuçlanmazlar.

İyilikle ilgili enteresan bir haberim var. Bilim adamları iyiliği daha fazla öne çıkartmak adına iyiliğin haritasını çıkartmışlar. Psikoloji ve psikiyatri profesörü Dr. Richard Davidson ve arkadaşları 6 aylık çocuklar için değişik senaryolarda kukla gösterileri hazırlamışlar. 6 aylık çocuklar, birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olan kukla gösterilerini, birbirlerini itip kakan kukla gösterilerine göre daha ilgi çekici bulmuşlar. Başka bir çalışmada ise, çocuklara önce sırtında bir yükle dağın tepesine tırmanan adama yardımcı olan bir insan videosu gösterilmiş. Sonrasında ise dağın tepesine tırmanan adamın çıkışını engelleyen insan videosu gösterilmiş. Çocuklar, ikinci videoyu seyrederken yüzlerini buruşturmuşlar, ilk videoyu seyrederken ise gülümsemişler. Tüm bu çalışmalar, insanın gerçek doğasının iyilik olduğu, bencilce davranışların yetişkinlikte öğrenildiği, tıpkı keman çalmak gibi iyiliğin geliştirilebilir bir yetenek olduğunu gösterir. Bu vesileyle iyilik, sevgi, şefkat, başkalarına zarar vermemek gibi erdemlerin herkesin içinde var olduğunu iddia eden öğretilerde doğrulanmış oldu.

Prof Dr. Richard Davidson hayatınızda iyiliği öne çıkartmak için dört yapıya önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu dört yapı şunlardan oluşur;

1- Farkındalık: Zihnin nerede ve ne yaptığını bilme ve anlama kapasitesi

2- Bağlantı Olmak: Sosyal ilişkilerimizde şefkatli ve nazik davranışlar içinde olma

3- İç görü: Kendimizle ilgili iç görünün nevi

4- Amaç: Doğru Olanı Bulmak

Bu dört yapıyı kendi deneyimlerime bakarak analiz edersem; Zihnin nerede olduğu ile ne yaptığını bilme ve anlama kapasitesi olan farkındalık gerçekten çok önemli. Zira zihnin nerede olduğu ile ne yaptığını anlamanın mutluluğu getirdiği görülmüş. Bir insanın, kendisini sıkan bir iş yaparken zihninin nerede olduğundan ve ne yaptığından haberi olduğunda zihninin daha sakin kaldığı tespit edilmiş. Böylelikle meditasyon yaptığınız dönemlerde zihninizin daha sakin ve huzur dolu olması ile bunun tam aksi meditasyon yapmadığınız dönemlerde deneyimlediğiniz huzursuzluğun sebebi de ortaya çıkmış oluyor.

Şefkatli ve nazik bir şekilde diğerleriyle bağlantıda olmanın önemini bilsek de çoğu zaman şefkatli ve nazik olmayı başaramıyoruz. Bunun sebebi nedir? derseniz. Bunun sebebi kendimizle ilgili iç görülerimiz. Kendimizle ilgili iç görüler, bildiğiniz gibi hayatı o an nasıl gördüğümüze göre değişirler. Örneğin, yalnız olduğunuzu hissettiğinizde, kendinizle ilgili yetersiz vb. gibi negatif iç görüye sahip olma tehlikeniz vardır. Bu tarz iç görülerin sonunun ne olacağını biliyorsunuz. Depresyon!

Depresyona girdiğinizde yeni şeyler yaratmak mümkün olmaz, hayata karşı esnek olmakta zorlanırsınız. Bu da sizi en başa yetersiz olduğunuz iç görüsüne geri getirir. Kendinizle ilgili bunun tam tersi pozitif iç görülere sahip olduğunuzda ise daha esnek oluruz. Bu da daha az acı ve ıstırap demektir.

İyiliği öne çıkartmada etkili olan son yapı, amaca gelirsek; bulaşık yıkamaktan daha komplike işlere kadar olan günlük aksiyonları, amacınıza uygun olarak yaptığınızda zihnin nerede ve nasıl olduğunu anlama kapasitesi otomatikman geliştirilmiş olur.

Sonuç olarak bu dört yapının hangisinden başlarsanız başlayın diğerleri de otomatikman güçlenir. Bu şekilde iyilik kendiliğinden öne çıkar. İyilik öne çıktığında ise hayatınızdaki her şey kendiliğinden yoluna girecektir. Özellikle ayakları yere basan, sağlam ve etkili bir formül arayışı içindeyseniz bu formül tam size göre olabilir.

''Her Yetenekli Eylem Daha İyi Bir Dünya Yapar''

Her Daim sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com

Prof Richard Davidson’nun pozitif duygular üzerine konuşması Kasım 2020

Not: İyiliğin bir de pozitif duyguları ortaya çıkarma özelliği var ki i ‘’Zorlu günlerin En Büyük Destekçisi’’ isimli yazımda bu özelliğinden bahsettim