Bu yazımda bir önceki yazımın içeriğini (Bakış Açını Değiştir) içselleştirmenize yardımcı olacak bir meditasyon uygulaması paylaşacağım. Bir önceki yazıyı okumadıysanız önce yazıya göz atmanızı tavsiye ederim.

Bu uygulamayı güçlü bir niyetle başlarsanız, çıkış yolunun gerçekten içeride olduğuna dair farkındalık kazanabilirsiniz. Hadi başlayalım.

Sırtınız dik, bedeniniz rahat olacak şekilde bağdaş kurarak yerde bir minderin üzerine oturun. Bu şekilde oturmakta zorlanırsanız sandalyeye de oturabilirsiniz. Başlangıç için sizi uykuya daldırmayacak herhangi bir pozisyon olabilir.

Bedeninizin rahat olması çok önemli. Beden rahat olduğunda zihin de rahat olur. Bu şekilde nefesinize daha kolay odaklanırsınız. Aşağıdaki süreç bedenin rahatlamasına yardımcı olacaktır;

Birbiriyle bağlantılı ne hızlı ne de çok yavaş normal bir şekilde nefes alıp verirken bedeniniz içinde olanları izleyin.

Burnunuzdan diyafram kasınıza doğru derin nefes aldığınızda diyafram kasınızın altındaki organlar hareket eder. Karnınız dışarı doğru yükselir. Göğüs bölgeniz genişler, akciğerlere daha fazla hava dolar. Nefes verdiğinizde diyafram kasınız eski haline geri döner, göğüs bölgenizin hacmi azalır, geriye çekilir. Bu süreci bedeninizde takip ederek 4 ya da 5 kez nefes alıp verirseniz, bedeniniz rahatlayacaktır.

Birbiriyle bağlantılı burnunuzdan nefes alıp vermeye 2 dakika kadar devam edin. Bu süreç içerisinde zihninizin düşünceler ya da dışarıdan gelen seslerle dikkatinin dağıldığını fark ederseniz, sakin kalın. Fark etmek güzeldir. Ya fark etmeseydiniz? Tekrar nefes alıp verirken nefesinizle birlikte bedeninize odaklanın.

Nefes alıyorum bedenimi hissediyorum

Nefes veriyorum bedenimdeki gerginliği bırakıyorum.

Sonra kendinize şu soruyu sorun.

Şimdilerde bana en çok acı veren konu ne?

Konuyla ilgili hikâye geldiğinde burnunuzdan nefes alıp vermeye devam edin.



Bu acı beni nasıl hissettiriyor? (Hikâyeden ziyade size hissettirdiklerine odaklanın.)

Şimdi de nefes alıp verirken bu hissi daha derinden hissetmeyi deneyin.

(Zihninizin hikâye ya da çözüm üretmesine izin vermeyin.)

Nefes alıyorum acıyı hissediyorum

Nefes veriyorum acıyı tamamen serbest bırakıyorum

Nefes alıyorum acıyı hissediyorum

Nefes veriyorum hissettiğim 3bu duyguya gülümsüyorum.

Şimdi de daha önce aynı acıyı hissettiğiniz başka bir ana gidin

Acıyı hissettiğinde neler oldu?

(Zihninizin hikâye ya da çözüm üretmesine izin vermeyin.)

Sonra tekrar; geçmişte aynı acıyı hissettiğiniz ana gidin

Aynı şekilde neler olduğuna bakın

Hisler canlı kaldığı sürece istediğiniz kadar geriye gidebilirsiniz.

Çalışmanızı tamamladığınızda neler öğrendiğinize bakın. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz.

Her Daim sevgi ve ışıkla

Sibel Kavunoğlu

Nefestr.com