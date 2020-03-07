Kadının Gücü Ortaya Çıksın

Yaratıcılık, her kadının sahip olduğu en önemli yetkinlikten biri olduğu halde gerek sosyal gerekse iş hayatında tam olarak ifade edilememekte. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar benzer sorunu yaşıyorlar. Kadın olmak hem zorlayıcı hem de güçlendirici.

Uluslararası Kadınlar Günü gibi günlerde, bir kadın olarak gücümüzün farkında olmamıza rağmen çoğu zaman bu gerçeği unutabiliyoruz. Hayatın tüm dikkat çekici özellikleri de bu unutmayı bolca destelemekte. Unutmaları tersine çevirmek adına güçlü kadınları hatırlamaya var mısınız? Türk tarihindeki kadınların gücünün temsilcileri arasında yer alan dört kadından bahsetmek istiyorum.

- Bu kadınlardan ilki Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım; döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmadığı için, okur yazar oluşu nedeniyle kendisi de Zübeyde Molla olarak anılırmış. Zübeyde hanımın Mustafa Kemal Atatürk üzerinde derin etkileri olmuştur.

- Atatürk’ün eşi Latife Hanım; Atatürk ‘’Başkasının karısında uygulamasını istediğimiz şeyleri, biz önce kendi karımızda uygulayacağız. Kadının yüzü mü açılacak, önce kendi eşlerimizin yüzleri açılacak ki, vatandaştan bu uygarlığı istemekte haklı olabilelim ‘’diyerek Latife Hanım’la evlenmiştir. Latife Hanım, Atatürk’ün isteği üzerine TBMM’ye giren oturumları izleyen ilk kadındır. Latife hanım, Vakit gazetesinde, 18 Nisan 1923 günü ‘Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı’ üzerine bir anket başlatmıştır.

- Halide Edip Adıvar Türkiye’de genellikle ‘roman yazarı’ olarak bilinmesine rağmen tarihimizdeki büyük dönüşüm dönemlerinde rol almıştır. Osmanlı’da modern kadın hareketinin ve milliyetçilik fikrinin doğuşunun öncülerinden biridir. Millî Mücadele fikrinin doğup gelişmesinde Mustafa Kemal Paşa’nın en yakınındaki isimlerden biri olmuştur.

- Mualla Eyüpoğlu, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının ilginç bir temsilcisidir. Ressam Bedri Rahmi ile şair Sabahattin Eyuboğlu’nun kız kardeşidir. Türkiye’nin ilk kadın mimarlarındandır. Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra, ‘Köy Enstitüleri’ denilen eğitim seferberliğine katılmıştır. Bir Anadolu âşığıdır.

Bu dört güçlü kadın dışında Safiya Ayla, Müzeyyen Senar, Sabiha Gökçen

Satı Kadın, Leyla Gencer, Semiha Berksoy, Nesrin Olgun, Samiye Cahid Morkaya,

İdil Biret, Suna Kan, Halet Çambel, Keriman Halis, Remziye Hisar, Engin Arık, Türkan Saylan, Yıldız Kenter, Afife Jale, Türkan Şoray ve tabii fotoğrafı akıllardan hiç çıkmayacak ‘’Kırmızılı Kadın’’ gibi aramızdan ayrılan ve bizimle birlikte olmaya devam eden daha birçok Türk kadını var.

Hepsi de Atatürk’ün "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir." Sözünün ifade bulması için ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.

Kadınların içindeki gücü daha çok ortaya çıkartması ve ifade etmesi dileğiyle… Dünyadaki tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

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