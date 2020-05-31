Minderin Ötesine Geçme Zamanı

‘’Hayatın anlamı nedir?’’ sorusuna verilen yanıtlar çok çeşitlidir. Bazılarımız hayatın anlamı için aile, bazılarımız bilgi ve başarı, bazılarımız ise sevgi der. Bu yanıtların ortak noktası, hayatın anlamına, var oluşun anlamı olarak bakılmasıdır. Bugün sizi, hayatın anlamı kavramına farklı bakış açısıyla bakmaya davet ediyorum. ‘’Hayatın anlamı nedir?’’ yerine ‘’Hayatıma nasıl bir anlam verebilirim?’’ sorusunu sorun kendinize. Aracınızın bagajını temizlemeniz gerekiyor diyelim. Zira bagaj temizliği gibi anlamsız gelen işleriniz varsa ve de mutsuzluktan şikâyet ediyorsanız, yaşamınızdaki alelade anlara nasıl bir özellik katabileceğinize bakmalısınız. Bunun için de o anlamı verecek bağlantıları yaratmanız gerekir. Bu konuda bize yardımcı olacak en iyi uygulama ise, mindere oturarak meditasyon yapmaktır.

Meditasyon yaparken hayatımızın tam ortasına oturur, bedenimize yani evimize dönerek neler yapabileceğimizi keşfederiz. Düşündüğünüzün aksine meditasyon pasif bir enerjiye sahip değildir. Araştırma içerir. Şimdiki ana gelerek neler olduğuna bakarız. Alelade olan bir andan farklı şeyler keşfederiz.

Buddha, meditasyon uygulamasının bir tür ilaç olarak görülmesini istemiştir. Doktora gittiğinizde doktor ilk olarak ne yapar? Önce sıkıntınızı öğrenir sonra bedeninizi inceler, tansiyonunuzu ölçer, kan değerlerinize vb. gibi bakarak bir sonuca varır. Aynı şekilde meditasyon sırasında yapılan da budur. Mindere oturur, nefesinize odaklanır ve kendiniz hakkında bilgiler öğrenirsiniz. Bazı özel sorular vardır ki her ilaç iyi gelmez. Bizzat kendiniz mindere oturarak size en uygun gelecek ilacı keşfedersiniz. Bu tarz özel soruların bazıları şunlardır;

Kendimle ilgili geliştirmek istediğim nitelikler nelerdir?

Hayatıma nasıl anlam katabilirim?

Günlük rutin sorumluluklara nasıl anlam verebilirim?

Şu anki durumum ne? Nelerin arayışı içindeyim?

Hayatımın bu anında hangi spritüal uygulamalara başlamak benim için uygun olur? Bu uygulama kendim ve hayatımla ilgili neleri idrak etmeme yardımcı olabilir?

Hali hazırda yaptığınız bir uygulama varsa;

Bu uygulamanın hangi özelliği, kalbinizin açılmasına, hayatınızın kolaylaşmasına sebep oluyor?

Hayatınızın tam ortasına oturarak derinden inceleyebileceğiniz başka bir yöntem de daha önce yaşadığınız anılara bakmaktır. Geçmiş anlarınızda neler olduğuna bakarak kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedersiniz. Örneğin; Geçmiş deneyimlerim nasıldı? Diğer insanları mutlu eden şeyler beni gerçekten mutlu ediyor mu? Sorusunu sorarsınız. Yaşanmış deneyimlere daha derinden bakarken sadece mutlu anlara değil acı veren anlara da bakılır. Hayatınızdaki çamurları deneyimleyerek lotusun ortaya çıkmasına izin verirsiniz.

Hayatınızın tam ortasına oturmak, tıpkı tüm yıl boyunca tatile gitmenin hayalini kurup da o gün geldiğinde kumsalda havlunuzun üzerinde otururken ‘’ ohh nihayet, buradayım’’ demek gibidir. Bu şekilde minderin ötesine geçer, nihayet evinize geri dönersiniz.

Eve dönüşün bir sürü katmanı vardır. Bir şey keşfedersiniz sonra başka bir katman ortaya çıkar. Adım adım derine ulaşırsınız. Meditasyon sırasında, bedeniniz ve zihniniz sakinleştikçe sorularınızın yanıtı hemen gelmeye başlar. Bir şeyleri öğrenmek için uzun zaman geçmesi gerekmez. Bunu yaparken kendinize şu sözleri söyleyebilirsiniz;

‘’ Şimdi şu an buradayım. Aradığım şey burada, kalbimde ve buna her nefeste ona dokunmam gerekiyor ‘’

Ben şahsen gerçekle karşılaşmayı çok severim ve her sabah nerede olursam olayım hayatımın tam ortasına oturarak minderin ötesine geçerim. Şu anda kalabilmek güzeldir. Fakat asıl önemli olan şu an da var olan gerçeği keşfedebilmektir. Şu ana kadar ki deneyimlerin bunun çok keyifli olduğunu gösteriyor.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com

Kaynak: Mindfullness mucizesi- Budist öğretiler