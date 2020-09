Mutluluğa Götüren Şey

Mutlu olmak istiyorsanız şu gerçeği baştan kabul etmelisiniz.

''Zaman zaman deneyimlediğiniz depresyon, üzüntü vb. gibi her bir duygunun bir sebebi vardır. Nirvana’ya eriştiniz diyelim, depresyon ve üzüntü, zihninizde hala yükselmeye devam edecektir. Çünkü her duygu, zihninizde bir sebebe bağlı olarak yükselir. Nirvana’ya erişmiş olan haliniz her duygunun bir sebebi olduğunu çok iyi özümsemiş olacağından zihninde her ne yükselirse yükselsin konuyu fazla abartmayacaktır. '' Özetle başımıza her ne gelirse gelsin, konuyu çok fazla abartmaktan gelir.

Bir çoğumuz sevmek ve sevilmek ister. Bunun için de yapılması gereken tek şey, sevginin yükselmesi için sebep yaratmaktır. Sevme düşüncesinin gerisinde daha iyi hissetme niyeti varsa, bu niyetten çok fazla mutluluk çıkmaz. Sevme düşüncesinin gerisinde başkalarına daha faydalı olma niyeti olduğunda ise bu niyetten mutlaka mutluluk çıkar.

Şu an bu iki farklı niyeti ayrı ayrı kendini sevmek düşüncesinin arkasına koyarak kendini sevme düşüncesine odaklandığınızda ne demek istediğimi kolayca anlayabilirsiniz. İsterseniz zihnin muhakeme etme becerisi kullanarak bu durumu birlikte analiz edelim.

Kendini iyi hissetmek niyetiyle kendini sevmeyi seçtiniz diyelim; İnsanın doğası gereği, kişinin kendisini iyi hissetmesi birden fazla şarta bağlıdır. Hepsini bir araya getirmek mümkün olamayacağından tam ve sürekli bir iyi hissetme hali söz konusu olamayacaktır. Dışarıdaki şartlar an ve an sürekli değiştiğinden, kafanızdaki şartlar aynı kaldığı sürece sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Nirvana’ya ulaşsanız dahi bu durum değişmeyecektir. Aradaki fark; Nirvana’ya ulaşmış haliniz bu durumu hoşgörüyle karşılamasıdır. Nirvana’ya ulaşmış haliniz, kafasında var olan imajın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini çok iyi bilir. Zaten bu yüzden de Nirvana seviyesindedir. Ve zihnin bu yapısı sayesinde kendisini sürekli iyi hissedecektir.

Diğer alternatif olan kendisini sevmek için başkalarına daha faydalı olması gerektiğini bilen bir kişi ise başkalarına faydalı oldukça, an ve an kendisinden memnun olacaktır. Bu ilişkiden fayda gören kişiler ise derin bir şükran duygusu içinde olacaklar. Şükran hissiyle çevrili olma hali, kişinin sevildiğini hissetmesiyle sonuçlanacaktır. Laf aramızda bu alternatif için Nirvana’ya ulaşmaya gerek yoktur. Hemen şu an bunu yapmaya başlayabilirsiniz

Faydalı işler yapmayı nazik ve kibar olmak şeklinde tanımlarsak, sadece sevdiğiniz insanlara değil, hayatınızda var olan tanıdığınız, tanımadığınız tüm insanlara karşı nazik olduğunuz da sevgi konusunda geleceğiniz mertebeyi tahmin etmeyi size bırakıyorum. Bu dünyada herkesin nazik olmak ya da nazik davranma kapasitesi vardır. Kullanıp kullanmamak kişinin seçimine bırakılmıştır. Bu da evrenin sunduğu başka bir nazikliktir.

Tatmin dolu ya da memnuniyet verici bir an, diğerlerini göz etmekten ve onların daha mutlu ve sağlıklı olmalarını dilemekle mümkündür. İsterseniz şimdi tanıdığınız, tanımadığınız dünya nüfusunu oluşturan 7,59 milyar insanın mutlu ve sağlıklı olmasını dileyin ve zihninizin bu dileğe karşı aldığı tavırla yükselen hisse dikkatinizi verin.

Zihninizde yükselen bu hisle tüm gününüzü geçirmiş olsaydınız hayatınız nasıl olurdu?

Peki, nazik olmak bizi mutluluğa götürür sonucunu çıkartabilir miyiz?

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com