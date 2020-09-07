Mutluluğun Peşinde...

Bu haftaki yazıma birkaç basit soruyla başlıyorum.

Bugün Güzel Bir Gün Geçirdiğinizi Söyleyebilir misiniz?

Bu soruya vereceğiniz yanıt evet ya da hayır olabilir.

Kötü bir gün geçiriyorsanız, Neden?

Güzel bir gün geçiriyorsanız, Neden?

(Neden? Sorusuna yanıt vermeniz yazımın sonraki kısımları için önemli olacağından dürüstçe yanıt verin lütfen)

Ya Yarın…, yarın güzel mi yoksa kötü bir gün mü olsun?

Peki ya sonraki gün?

Çarşamba günü?

Perşembe, Cuma?

Bir sonraki hafta kötü mü yoksa güzel mi bir geçsin?

Peki, hayatınızın bundan sonrasında her gününüzün güzel geçmesini ister misiniz?

Size göre güzel bir gün ile kötü bir gün geçirmek neye ya da nelere bağlı?

Mutsuzluğunuzun nedeni kötü bir gün geçirmeye ya da mutluluğunuzun nedeni güzel bir gün geçirmeye dayanıyor olabilir mi? Ne dersiniz?

Peşinden koştuğunuz mutluluk işte böyle bir mutluluk!

Budist rahip ve meditasyon öğretmeni Geshe Kelsang Gyatso bu durumu şöyle açıklıyor; Zihnimiz, çoğu zaman rüzgârlı bir havada oraya buraya salınan balon gibidir. Sürekli olarak insanlardan ve/veya bazı durumlardan etkilenerek oraya buraya savrulur.

Geshe Kelsang’in bahsettiği savrulma duygusunun nasıl bir şey olduğunu bildiğinizden eminim. Bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde üzülüyor, bir şeyler istediğiniz gibi gittiğinde ise kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ya da sevmediğimiz bir arkadaşımızla birlikte olmak zorunda kaldığımızda kendimizi kötü hissediyor, bunun tam tersi, onunla birlikte olmaktan kurtulduğumuz da kendimizi çok mutlu hissediyoruz Bence bu böyle devam etmemeli. Şahsi mutluluğumuzu diğer insanlara ya da birtakım koşullara bırakmamalıyız. Sürekli olarak mutluluğumuzu dışarıdaki insan ve koşullardan out source ederek yaşamak çok delice..

Bu konuda yapılabilecekler nelerdir diye soracak olursanız size dört farklı önerim olacak.

1. Başta mutluluğumuzu dışarıdan out source etmeye son vermeliyiz

2. Mutlu olmak için dışarıda neler olduğuna bakmaya son vermeliyiz.

3. Kendi mutluluğumuz için diğer insanları suçlamaya son vermeliyiz.

4. Diğerlerinin mutsuzluğundan dolayı mutsuz olmaya son vermeliyiz.

Bu konuya bir sonraki yazımda devam edeceğim. Fakat bir sonraki haftaya kadar bu dört öneriyi uygulamakla ilgili olarak size meydan okuyorum. Paylaşmak istediğiniz şeyler olursa lütfen bana yazın.

Her daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com

Kaynak: Mutluluk Zihninizde- Gen Kelsang Nyema TEDtalk