Mutluluk Zihninizde

İşten eve döndüğünüzde eşiniz ya da anneniz ‘’Günün nasıl çekti tatlım?’’ diye sorduğunda şöyle bir yanıt verdiğinizi düşünelim. ‘’Bugün çok enteresan bir şey oldu. Daha önce suratıma bile bakmayan direktörüm, günaydın dedikten sonra bir de hatırımı sordu? Sonunda beni fark etti. Çok mutluyum’’

‘’Mutluluğun’’ Peşinde isimli yazımın içeriği ile bu örnekten de anlaşılacağı gibi kendimizin için yapabileceğimiz en iyi şey, mutluluğumuzun ya da mutsuzluğumuzun kontrolümüzün dışındaki bir takım olay ve insanların elinden almak olacaktır.

Mutluluk ve mutsuzluk ikisi de zihnin bir seviyesidir. Mutluluk, zihnin her ne olursa olsun dışarıda olanlardan etkilenmediği sükûnet ve huzurun olduğu zihin seviyesidir. Bu yüzden zihni, bu tarz bir mutluluk seviyesine getirebilmek için zihinsel aktivite yapmak gerekir.

Zihinsel aktivitenin kaynağı dışarısı değildir. Bunun için de tıpkı kas geliştirir gibi meditasyon yaparak zihni pozitif seviyeye getirme aktivitesi yapmak gerekir. Pozitif seviyede kalma anlarını biriktirdikçe belli bir zaman sonra pozitif seviyeyi hayatımıza yansıtmak giderek kolaylaşacaktır.

Huzur ve sükûnetin var olduğu bir hayata adım atmak isterseniz küçük adımlar şeklinde zihinsel aktivite yapmaya başlayabilirsiniz. Mesela günde 3 ya da 5 dakika kadar. İstersiniz şimdi şu an birlikte minik bir uygulama yapabiliriz.

Birkaç derin nefes alın. Nefes alıp verirken nefesin bedeninizdeki hareketini izleyin. Bu hareket nefes alırken burnunuzdan içeriye doğru giren serin hava şeklinde ya da diyaframın hareketiyle karnınızın yükselmesi şeklinde olabilir. Nefes alıp verirken bu hareketlerden herhangi birine zihninizle odaklanarak izleyin.

Nefes verirken şu an hayatınızda var olan karmaşanın siyah bir duman şeklinde dışarıya çıktığını hayal edin. Hayal ederken gerçekten karmaşanın çıktığını hissedin. Nefes alırken de iç huzurunuzu temsil eden pas parlak ışığın bedeninizden içeriye girdiğini hayal edin. Pas parlak, saf bir ışık. Bu şekilde bir süre devam ettikten sonra iç huzurun içinizde bir yerden geldiğini hayal edin ve yine bu hayali sanki gerçekmiş gibi hissedin.

Bu hissi sürekli hissedilmek için neye ihtiyacınız olduğunu artık biliyorsunuz. Bu 3 dakikalık uygulamaya devam etmek ve gerçek mutluluğa doğru küçük adımlar atabilirsiniz. Ya da her zamanki gibi mutluluğunuzu dışarıdan out source etmeye devam edebilirsiniz. KARAR SİZİN..

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com

Kaynak: Gen Kalsang Byema TEDtalk