Nefes ve Akışta Olma Hali

Nefes alıp verirken kullanılması gereken tek kas Diyaframdır. Bazen o kadar enteresan durumlarla karşılaşıyoruz ki inanamazsınız. Nefes alıp verirken sırt kaslarını, belini, boynun, göğsünü kullanan hatta popo kaslarını kullananlar dahi olabiliyor. Nefes alıp verirken diyafram kasının dışındaki kaslardan yardım aldığınızda solunum sisteminizi kapatmış olursunuz. Bunun hayatınıza yansıması şöyle olur;

Kendinizi akışta olma halinden uzaklaştırmış olursunuz.

Diyafram kasınızı kullanarak nefes alıp verdiğinizde nefesiniz karnın alt bölgesindeki pübik bölgeye kadar derinleşir. Nefes, pübik bölgeye kadar derinleştiğinde karın yükselir. Bu süreci biraz daha detaylandıracak olursam;

Diyafram göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran fibröz bir kas dokusu tabakasıdır. Kaburgalar kalbi ve akciğerleri içine alan bir kafesin üst kısmını oluştururken, diyafram bu kafesin tabanı olarak görev yapar. Önden bakıldığında diyafram kas lifleri ile alt altı kaburgaya tutunan bir kubbe görünümündedir. Diyaframın kas lifleri nefes aldığınızda kasılır ya da sıkılaşır ve diyaframın kubbe biçimini düzleştirir. Bu düzleşme kubbenin en üst merkezi noktasını karın boşluğuna çeker ve karnın kabarmasına yol açar. Diyafram karna doğru çekilirken karın boşluğunun hacmini küçültür ve karın duvarı istirahat halindeyken pasif olarak dışa doğru hareket eder.

Nefes verirken yapılması gereken tek şey, gevşemektir. Dışarıya doğru solunduğunda, diyafram ve onu destekleyen kaslar gevşetilmiş olur. Bu kas gevşetme süreci, havanın serbest bırakılması sırasında tıpkı hava ile dolu bir balonu söndürürken olduğu gibi içerdeki hava basıncında azalmaya neden olur.

Diyaframınızı kullanıp kullanmadığınızı anlamak için küçük bir deney yapabilirsiniz.

Sırtüstü yere uzanın ve bacaklarınızı rahatça, ayak parmaklarınız dışarı bakacak şekilde açın. Kollarınızı, avuçlarınız dışa doğru ve parmaklarınız gevşek bir şekilde bedeninizin yanına uzatın. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Şimdi bir elinizi göğsünüzün üzerine, diğer elinizi ise diyafram bölgenize (göğüs kafesinin hemen altına) yerleştirin. Her zamanki gibi nefes alırken, dikkatinizi nefesinize verin. Her nefes alışverişte hangi elinizin inip kalktığına dikkat edin. Eğer karnınız nefes alırken dışa, nefes verirken içe doğru hareket ediyorsa, diyaframla nefes alıyorsunuz demektir.

Nefes çalışmaları sırasında kişinin diyaframını kullanıp kullanmadığını tespit ettikten sonra nefes alırken nefesin nerede durduğuna, aşağıdan yukarıya nereye kadar devam ettiğine bakarız. Bu bilgiler negatif enerjilerin kaynağının ne olduğu konusunda bizi aydınlatır. Nefes alışınız alt karna inmeden göğüs bölgesinde kalıyorsa korkular tarafından yönetildiğinizi gösterir. Ya da alt karından yukarıya göğse ulaşmıyorsa geçmiş üzüntü ve kırgınların unutamadığınız, affetmekte zorlandığınızı gösterir.

Geçmiş kırgınlıkların kolayca bırakabildiğiniz, affedebildiğiniz, sevgiyle yönetildiğiniz keyifli bir bayram tatili diliyorum

Bir sonraki yazımda nefes ve hayatla olan bağlantınıza ait bilgilerimi paylaşacağım.

Her Daim Sevgi ve ışıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com