Nefesi Hafife Alma

Nefes alıp verme konusu, çok hafife alınıyor. İnternetten öğrenerek ya da kulaktan dolma bilgilerle yapılan nefes uygulamaları kişiyi zorlayabilir. Mutlaka işin uzmanına başvurmak gerekir.

Transformal nefes koçları olarak bizler, önce danışanlarımızın nefeslerindeki derinleşme seviyesine bakarız. Nefesin, karnın altındaki pubik bölgeye kadar gitmesi çok önemlidir. Nefesin derin olması, vücuda giren oksijenin optimum seviyede olmasını belirleyen bir faktördür. Kişi, bedenine yeterli seviyede oksijen alamadığında hücrelere yeterli miktarda oksijen girememiş olur. Ve buna bağlı olarak bedenindeki yaşam enerjisi azalır. Kişiye nasıl nefes alıp vermesi gerektiğini öğreterek solunum sisteminin açılmasına yardımcı oluruz. Ana amacımız; solunum sisteminin, kapasitesi kadar çalışmasıdır.

Bilinçli nefes alıp verdikçe, daha fazla nefes farkındalığıyla birlikte daha fazla yaşam enerjisi hissedilir. Derin nefes, yaşamla olan bağlantınızı temsil eder. Nefes veriş ise negatif enerjilerle nasıl baş ettiğinizi gösterir. Eğer nefes verişinizi itiyor ya da uzun veriyorsanız negatif enerjilerle savaş halindesiniz demektir. Etkiye, tepki vermek çok iyi bir strateji değildir. Nefes verişiniz rahatladığında negatif enerjiyle olan savaşınız da kendiliğinden sona erer. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeye başlarsınız.

Derinleşmeden sonra, bizim için ikinci önemli konu; kişinin nefes alışveriş sıklığıdır. Nefes alışveriş sıklığı otonom sinir sisteminin dengelenmesi için önemlidir. Bir dakikada alınması gereken nefes sayısı yetişkinlerde 12-20 adet olmasına rağmen bu sayıların altında nefes alıp verenlere rastlayabiliyoruz. Bir dakikada alınması gereken nefes sayılarına ulaşıldığında bedene yüksek miktarda oksijen girer ve buna bağlı olarak detoksifikasyon gerçekleşir.

Derinleşme ve dakikada alınan nefes sayısı dışında kişinin nefes alıp verirken doğru kasları kullanıp kullanmadığını kontrol ederiz. Doğru kaslar kullanılarak güvenli bir şekilde nefes alındığında, nefes alma işlevi için daha fazla alan yaratılmış olur. Bu şekilde geçmiş travmalardan kaynaklanan enerjisel olarak kapalı olan bölgelere nefes alıp verilerek o bölgelerdeki enerjiler tekrardan düzenlenir. Solunum sisteminin kapalı olan bölgeleri de açılmış olur. En önemlisi de solunum sistemine bağlı olan rahatsızlıklar da gözle görünür iyileşmeler görülmesidir. Pandemi döneminde doğru nefes almak ve günlük uygulamalarınıza nefesi dahil etmek kendinize vereceğiniz en iyi hediye olabilir.

Referans olması açısından Pandemiden önce gerçekleşen örnek bir vakayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yüz yüze yaptığım hafta sonu çalışmalarından birine Koah rahatsızlığı olan yaşlı bir hanım katılmıştı. Çalışma sonrasında artık akşamları rahatça uyuduğunu söyledi. Bu sadece örneklerden bir tanesi.

Pandemi döneminde güvenlik açısından yüz yüze çalışmalar yapamasak online nefes çalışmalarını size önerebilirim. Gerçekten de olumlu yönde geri dönüşler almaktayız.

Bir sonraki yazımda nefes alıp verirken doğru kasların kullanılması konusunu ilgilenenler için biraz daha detaylandıracağım.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOGLU

Nefestr.com