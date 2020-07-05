Pandemi ve Bütünleştiren Nefes

Bilinçli ve etkili nefes almak, her zamankinden daha önemli hale geldi. Hatta küresel kriz döneminin ön saflarında yer alıyor diyebilirim.

Birçoğumuz nefes alıp vermenin nasıl bir şey olduğunu bildiğimizi sanıyoruz. Bu çok doğru değil. Deneyimlerimden söyleyebilirim ki birçok insan nasıl nefes alacağını bilmiyor. Nefes alma kapasitesini tam olarak kullanamayan birçok insan var. Özellikle aşırı duygusal kişiler, duyguların yoğunluğuna katlamadığından nefes alma kapasitesini kapatıyorlar. Kişinin nefesiyle solunum sistemi hakkında farkındalığa sahip olmasının değeri bu açıdan çok önemli.

Çok iyi biliyoruz ki hayatımızın her anı mutlulukla geçmiyor. Mutlaka bir şeyler oluyor. Duygular yoldan çıkartıyor. Düşünceler uykusuz bırakıyor. Çoğu zaman bedenimizde olduğumuzun farkında bile değiliz. Biz insanlar, fiziksel, duygusal zihinse ve ruhsal varlıklarız. Bu üç seviyenin bütünleşmiş olması denge ve uyumlu bir hayat için çok önemli.

Transformal nefes, tüm bu seviyelerle birlikte çalışarak bütünleşmelerine yardımcı olan bir tekniktir. Fiziksel, zihinsel/ duygusal ve ruhsal olarak bütünleştiğimizde kim olduğumuzu anlamak, anlam bulmak daha kolay hale gelir.

Corona’nın kötü tarafı, ileri seviyeler söz konusu olduğunda tamamen yalnızız. Rahatsızlanan insanlar tek başına boğularak bu dünyayı terk ediyorlar. Corona’nın bu özelliği, geçmiş korkularım su yüzüne çıkardı. Eve oksijen tüpü satın almayı dahi düşündüm. Çünkü 3 yaşındayken boğulma tehlikesi geçirmişim. Oyun oynarken el yıkama çukuruna düşmüşüm. Üzerime de arkadaşım düşmüş. Allahtan gazinodaki askerlerden biri arkadaşımın düştüğünü görmüş. Ve bizi kurtarmışlar. Çukurdan çıkarttıklarında ağzımdan köpükler geliyormuş. Nefes çalışmalarına bu kadar sevdalı olmamın sebebi sanırım bu korkum.

Kıssadan hisse, illa hayatta kalmak istiyorsak solunum sistemimizi ve akciğerlerimizi kendi kapasitelerinde çalışacak seviyelere getirmek gerekiyor. Psikolojik ve duygusal sebeplerden dolayı nefes alma kapasitesi daralır, nefes çalışmaları bu açıdan insan sağlığı için çok faydalıdır. Nefes alışveriş şeklimiz yaşam gücüyle olan ilişkimizi belirler.

Bedendeki hücrelerin oksijen açısından zenginleşmesi beden ve zihin sağlığımıza çok iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nefes tekniğini kullanan insanların bedensel sağlığında iyileşmeler görülmesinin sebebi de budur. Bildiğiniz gibi bedeni oluşturan hücreler sıvı ortamda bulunurlar. Bu sıvı ortam içinde hücreler için gerekli besin ve oksijen bulunur. Hücreler ihtiyaç duydukları maddeleri aldıktan sonra atık maddeleri bu ortama bırakırlar. Bu atıklar, lenf sıvısı içinde taşınırlar. Lenf modüllerinde süzüldükten sonra temiz lenf sıvısı olarak dolaşıma katılırlar. Bazı durumlarda sıvı oranı artar ki işte o zaman derin nefes alarak, lenf dolaşım sistemine yardımcı oluruz ve bu şekilde fazla sıvı kendiliğinden optimum seviyelere gelir.

Nefes, enerji merkezleriyle de çalışır. Bildiğiniz gibi enerji merkezleri hormonlarla bağlantılıdır. Nefes, enerji merkezleriyle çalışarak hormon sisteminin dengelenmesine katkıda bulunur. Nefes aracılığıyla enerjimizi dışarıya harcamak yerine enerjiyi içeriye getiririz. Bu da fiziksel ve zihinsel/duygusal seviyede iyileşme anlamına gelir.

Artık birçok kaynak bedenin oksijen bakımından zenginleştirilmesinin öneminden bahsederek değişik türde oksijen terapileri öneriyorlar. Fakat bu terapilerin maliyeti yüksek. Kendi nefesinize herhangi bir maliyet ödemeden yatırım yapabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda Nefesinizi neden hafife almamanız gerektiğinden bahsedeceğim.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com