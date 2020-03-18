Geçtiğimiz hafta sonu Abant’ta nefes çalışmam vardı. Evvelsi gün İstanbul’a döndüğümde eve gitmeden önce ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılamak için markete uğradım. Normal zamanda gün içinde markette çok fazla insana rastlamazken, satın aldıklarımı koyacak alışveriş arabası dahi bulamadım. Her yerde çok fazla korku ve panik var.

Korku ve paniğin yıkıcı etkisinden kurtulmak için öncelikle virüsü ve yaptıklarını kabul etmek gerekiyor. Tabii bir de virüsten etkilenmeyeceğimiz fikrini kafamızdan tamamen atmak gerekiyor. Maalesef yaşananlar gerçek. Hatta sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen bir gerçek.

Tüm dünyada birçok insan zorluk içinde ve bir sürü sorun yaşanıyor. Korku ve panik normal gibi görünse de nasıl düşündüğümüze çok dikkat etmeliyiz. Dikkat etmezsek endişe ve kaygı kısa zamanda akıl sağlığımızı bozabilir. Akıl sağlığımız bozulduğunda, virüse dahi gerek kalmadan kendi kendimizi hasta edebiliriz.

Bana göre önemli olan pes etmemek. Pes edersek öğrenemez, çözüm üretemez ve dolayısıyla çare bulamayız. En hayırlısı başımıza gelenleri öğrenme fırsatı olarak görmek. Yaşadığımız bu krizi fırsata çevirmenin bir yolu da gerçekleri hatırlamak. Evinizde otururken televizyon ve sosyal medyayı takip etmenin dışında kendinize her gün 10-15 dakika gerçekleri hatırlama zamanları yaratabilirsiniz.

Hatırlama zamanı derken meditasyon yapmayı kast ediyorum. 5-10 dakikalık meditasyon anları içinizde var olan şefkat ve sevgiyi kullanmak için çok iyi bir fırsat olabilir. Sevgi ve şefkatin olduğu bir zihin, bedeni daha çok sağlıklı yapar.

Meditasyon yaparken odaklanabileceğiniz bazı konular şunlardır;

- Her şeyin birbirine bağlı ve iç içe olduğunu, ‘’biz’’ ‘’siz’’ ve ‘’onlar’’ sözcüklerinin ne kadar zayıf kaldığını hatırlama zamanı olabilir.

- Affetmek, güzel bir hatırlama zamanı olabilir.

- Gerçek mutluluğun başkalarının mutlu olmasına bağlı olduğunu hatırlama zamanı olabilir.

- Bundan üç hafta öncesi ve şimdi olanlar dikkate alarak her şeyin geçici olduğunu hatırlama zamanı olabilir.

- Hayata karşı daha donanımlı olmak için sabırlı olmanın, cömertliğin, başkalarına zarar vermemenin en güçlü silah olduğunu hatırlama zamanı olabilir.

- Zengin, yoksul, eğitimli ya da eğitimsiz aslında herkesin eşit olduğunu hatırlama zamanı olabilir.

- Dünyada yaşayan tüm canlıların acılarından kurtulmaları ve mutlu olmaları için dua etmenin önemini hatırlama zamanı olabilir.

Pes Etme, Hadi Hatırla!!!

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel Kavunoğlu

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