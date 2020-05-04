Sen de Bahçene El At!

Bahçesi olanlar bilirler. Sürekli bakım yapılmadığında yabani ot ve böcekler bahçeyi istila eder. Bahçeyi eski haline getirebilmek için önce yabani otların temizlenmesi ve toprağın havalandırılması sonra da tohumların ekilerek güneşin durumuna göre sabah akşam sulanması gerekir. Her şey yolunda gittiğinde, bahçede zaman geçirmenin keyfine doyum olmaz.

Şimdi gözlerinizi kapatın ve zihninizi geniş bir bahçeymiş gibi düşünün. Zihin bahçenizde öfke, korku, üzüntü, nefret olduğu gibi, mutluluk neşe, şefkat huzur, sükûnet ve barışın da olduğunu, bunlar arasından istediklerinizin yetişebilmesi için uygun şartların gerçekleşmesi gerektiğinin farkına varın. Zihin bahçenizi imgelemek size neler hissettirdi bilmiyorum ama kendinizi daha güçlü hissettiğinize eminim.

Şimdi de siz el atmadıkça zihin deponuzda var olan içeriğe göre hayatınızın şekillendiğini fark etmenizi istiyorum.

Bu kısım bazılarınızın hoşunuza gitmemiş olabilir. Peki, zihin deposundaki içerik nelerden oluşur?

Depodaki içerik, geçmiş deneyimler, aile ve atalardan gelen öğrenmelerden oluşur. Tüm öğrenmeler, sanki kısa ya da uzun metrajlı belgesel film makaraları gibi depoda bekletilirler. Herhangi bir insan ya da nesneyle karşılaştığınızda, belgesel içerikleri dışarıya yansır. Bu yansıma o kadar hızlı olur ki anda kalma kasınız güçlü değilse görme, hissetme, duyma, koklama ve dokunma duyunuz karşıdaki görüntüden ziyade gelen yansımaya itibar eder ve siz de doğal olarak yansıyan görüntüye uygun olarak görür, duyar, koklar, hisseder ve dokunursunuz.

Bundan sonrasında geçmiş öğrenme iyiyse karşıdaki görüntüye doğru çekilerek ona bağlanmaya başlarsınız. Geçmiş zamanlı öğrenme kötü ise görüntüyü ret edersiniz. Duygular da bu karara uyum gösterir ve yükselirler. Duygular yükseldiğinde artık hedefe kilitlenme tamamlanmış olur.

Zihnin tutunma fonksiyonu çok güçlüyse, yani obsesif bir yapınız varsa aynı görüntünün benzerini bulmak için sürekli harekete geçersiniz. Siz istemedikçe karşınızdaki görüntünün içeridekinin yansıması olduğuna sizi kimse ikna edemez.

Peki, zihnin beş duyu bilinci, düşünceler, duygular, tutunma ve anlam verme sürecinden haberiniz yoksa neler olur?

Mesela dünyayı ve insanları anlamakta zorluk çektiğinizden yakınırsınız ya da neden hep benim başıma geliyor dersiniz. Bana göre şu sıralar hepimiz çok şanslıyız. Küresel salgın, bu gerçeği kendiliğinden ortaya çıkardı. Mutluluk, huzur, şefkat, sevgi, sükûnetin bize bağlı olduğunu gösterdi. Bundan sonrasında yapılacak tek şey, tıpkı bahçemiz de olduğu gibi zihni kolaçan etmek, neler olduğunu anlamak ve her neyi istiyorsak gerekli şartları oluşturmak

Bu yazdıklarımı test etmek isterseniz önce zihindeki sesleri durdurmak gerekir. Mindfullness, nefes farkındalığı, meditasyon uygulamaları bu konuda size çok yardımcı olurlar

Bir sonraki yazımda zihindeki sesleri susturmanıza yardımcı olacak nefes farkındalığı uygulamasını paylaşacağım. Beklerken bu konuyla bağlantılı #EvdeKal & karantina günleri, Bakış açını Değiştir!, İçine Dön, Tıpkı bir Kuşun Kanatları gibi başlıklı yazılarıma göz atabilirsiniz

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel Kavunoğlu

Nefestr.com