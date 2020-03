Tek çare sakin kalmak

Pek çoğumuzun konfor alanı bozulsa da, her değişimin bir öğrenme olduğu unutulmamalıdır. Genellikle öğrenmek için ne yaparsınız?

Birçok eğitime katılırsınız ya da kitap okursunuz. Fakat çoğu zaman öğrendiklerimizi hayata geçirmek konusunda zayıf kalırız. Bu sonuç bu tarz öğrenmelerin gerçek olmadığının kanıtıdır.

Şimdiye kadar Corona’dan öğrendiklerimizle gelecekte öğreneceklerimiz tamamen gerçek olacak. Corona’dan öğrendiklerimizi hayatımıza almama gibi seçeneğimiz yok. Zira öğrenirken aynı zamanda öğrendiklerimizi de yaşıyoruz. Bu yüzden de Corona’dan öğrenilenler gerçek öğrenmeler olacak. Fakat bu konuyla ilgili göz ardı edilmeyecek bir şey var;

Öğrendiklerimiz karşısında sakin kalmayı başaramazsak stres ve çaresizlik yakamızı bırakmaz. Sürekli olarak stres ve çaresizlik hissi içinde kaldığımızda ise Corona’dan öğreneceklerimiz stres ve çaresizlik olur. Bu da gelecekte de çok fazla korku ve endişe anlamına gelir ki, korku ve endişe insanı hasta yapar. Bağışıklık sistemini etkiler, insanı zayıf düşürür. Zihin etkilenir. Zihin etkilendiğinde negatif duygular daha da artar. Tek çözüm, sakin kalabilmenin yollarını aramak olacaktır.

Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi kendimize sakinleşip rahatlayacak anlar yaratmak çok önemli. Bunun en iyi yolu ise meditasyon yapmaktır. (Daha önce nefes çalışmalarına katıldıysanız meditasyondan önce beş dakikada nefes çalışması yapmayı deneyebilirsiniz)

Budist öğretilerin, paylaştığı ilk meditasyon uygulaması, her şeyin değiştiği yani her şeyin değişime tabi olduğudur. Zihin deneyimleyerek öğrendiği için meditasyon yaparken bu dünyanın en büyük gerçeklerinden biri olan ‘’Her şeyin an ve an değişime tabi olduğu’’ gerçeği üzerine odaklanılır. Her gün 5-10 dakikanızı bu gerçeği deneyimlemeye ayırmak isterseniz, size basit bir uygulama önerim olacak.

Önce aşağıda paylaştığım bilgileri okuyun ve sonra da meditasyon sırasında okuduklarınızı zihninize deneyimletin;

Sırtınız dik fakat rahat bir pozisyonda olacak şekilde oturun. Sırtınız ağrırsa sandalyeye oturmayı ya da sizi uykuya daldırmayacak bir oturma pozisyonunu deneyebilirsiniz. Bedenin rahat olması çok önemli. Beden rahatsa zihin de rahat olur, meditasyon konunuza daha rahat odaklanabilirsiniz. Bedeninizin rahatlaması için ise şunları yapabilirsiniz;

Diyafram kasınıza doğru burnunuzdan derin nefes aldığınızda diyafram kası, altındaki organlar harekete geçirecek, karnınız dışarı doğru yükselecektir. Karın yükseldiğinde göğüs bölgesinin hacmi artar ve akciğerlere daha fazla hava dolar. Nefes verdiğiniz de diyafram kasınız eski haline geri döner, göğüs bölgesinin hacmi azalır, geriye çekilir. Yazdıklarımız 3-4 kez yaptığınızda bedeninizin rahatlayacağından emin olabilirsiniz. Sonrasında aynı şekilde rahat nefes alıp vermeye devam ederken aşağıda, yazdıklarıma odaklanın

‘’Şu an yaşadığımız kriz tamamen değişime tabi. Hastalıklar bitecek, acılar bitecek.Tekrar eskisi gibi dışarıda temiz ve güzel havanın keyfini çıkartacağız.

Yaz mevsimi geldiğinde her şey bitmiş olacak.

Bu dünyada her şey değişime tabi, hiçbir şey kalıcı değil.

Okuldayken de sınav sırasında sıkıntılar yaşamıştım. Onlar da geçti.

İş hayatımda da sorun yaşadığım anlar olmuştu. Onlar da geçti.

Bu bağlamda zorluk ve problemlerin beni yönetmesine izin vermemek ve sakin kalmak şu an için yapılabilecek en doğru hareket olacak.

En sonunda her şey düzene girecek. Şu an bir şeyler kaybediyor olabilirim. Zamanla daha da güçleneceğim, hayatıma alacağım yeni şeyler beni ve tüm insanları tamamlayıcı, koruyucu ve ümit verici olabilir. Ben şu an sakin kalmayı seçiyorum. Çünkü her şey değişime tabii. ‘’

Yukarıdaki düşüncelere bir süreliğine odaklandığınızda beden ve zihninizdeki enerjinin nasıl olduğuna bakın. Ve bu enerjiyle bir süre birlikte kalın. Bu enerjinin korkularınızın üstesinden gelecek güçte bir enerji olup olmadığını kontrol edin. Size göre sonuç olumlu ise bu enerjiyi sürekli hissetmek isterseniz bu meditasyonu da sürekli yapmalısınız. İlk denemenizde sonuç olumlu değilse kendinize şans tanıyın. Bu teknik yüzyıllardır başkaları tarafından uygulandı ve başarıyla sonuçlandı. Güvenebilirsiniz. Bu uygulamayı tıpkı musluktan damlalar şeklinde akan suyu bir bardağın içine toplamak gibi düşünebilirsiniz. Bardak dolduğunda otomatik olarak susuzluğunuzu giderebilecek araca sahip olabileceksiniz.

Son olarak yarattığınız bu pozitif enerjiyi yaşadığımız krizden dolayı korkuyu deneyimleyen tüm insanlara ilham kaynağı olmasını dileyin.

İsteyen deneyimini benimle paylaşabilir, çok memnun olurum

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com