Yeni alışkanlıklara doğru

Pandemi sayesinde birçok yeni alışkanlıklar edindik. Bazılarını da geride bıraktık. Artık karantina olacak diye marketlere koşuşturmuyoruz. Eğlence hayatı sona erdi diye karalar bağlamıyoruz. Olanı olduğu gibi kabul ederek evdeki zamanımızı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bu yazımda size yeni bir alışkanlık önerim olacak. İnşallah sizi buna ikna edebilirim.

Bu alışkanlığın adı ‘’şimdide kalmak’’. Şimdi de kalmak, söylendiği gibi sadece sessiz bir yere giderek, bağdaş kurup içinize dönmek anlamına gelmez. Bu alışkanlığı hayatınıza alabilmek için her neyi yaparsanız yapın, sadece onunla birlikte kalmanız yeterli olacaktır. Kar yağıyorsa karla birlikte kalın. Koşarken koşmayı deneyimleyin. Bir yere giderken varmayı deneyimleyin. Bir önceki gün birisi size yalan söylediyse, boş verin takılmayın ona. Bu dünyada yalan söylemeyen bir insana rastlayamazsınız, herkes yalan söyler…Anda kalın, yalan söyleme anının geçmişte kaldığını hatırlatın kendinize. O sırada tam yanınızda size bir şeyler söyleyen birisi varsa onunla birlikte kalın. Bunu yaparken zihninize düşen düşünceleri takip etmeyin.

Nil Karaibrahimgil’in ‘’Benden sana’’ isimli şarkısında söylediği gibi birilerinin sadece 10-15 dakika süren konuşmalarına ölünceye kadar kafa yormayı bırakın. Süre sonu gelmiş yiyecek paketlerini nasıl hemen çöpe atıyorsanız, geçmişi de geleceği de çöpe atın ve anınızın keyfini çıkarın. Düşüncelere dalarak hayal kurmak çok güzeldir. Gerçek şu ki, hayaliniz gerçekleştiğinde o an olduğunuz kişi, bu hayali çekici bulmayabilir. Hayaller o kadar oynaklar ki, televizyonda gördüğümüz herhangi bir reklam, gazetedeki bir haberle birlikte an ve an sürekli değişir. Güvenebileceğimiz tek an, şu an!

Pandemi süreci, her şeyini birbirine bağlı olduğunu şahane bir şekilde gösterdi. Ne kadar çok paramız olursa olsun hepsi bir gün değişebilir. Dolayısıyla her neye sahip olursak olalım, sadece ‘’ben mutlu olayım’’ kavramı gerçekçi değil. Diyelim ki, pandemi başlamadan önce iş kıyafetlerine bir sürü para harcadınız. Her şey düzeldiğinde tekrar tam zamanlı olarak işe döndüğünüzde, onca para harcadığınız kıyafetlerin modası geçmiş olacak.

Şu anın gerçeklerine odaklanmak ve bu gerçeklere göre yaşamak en zekice bir seçim olacaktır. Zihninizde kötü şeyler olduğu gibi güzel şeyler de olacak. Şimdide güzel olanla kalmayı seçin, bırakın güzel olan, zihninizi şifalandırsın. Kötü, güzel olduğu için var. Güzel de kötü olduğun için var. Fakat sizin tercihiniz güzelle birlikte olmak olsun.

Mesela yarından itibaren bir süreliğine nazik ve sevgi dolu olmaya odaklanın. Geçmiş ve gelecekle ilgili zihninizde belirecek onca düşüncelere rağmen nazik ve sevgi dolu düşünceler yaratmaya ve sadece onlara konsantre olmaya var mısınız?

Nazik ve sevgi dolu olduğumuzda hiç kimseye zarar vermemiş oluruz. Üstüne üstlük daha çok seviliriz. Nazik ve sevgi dolu olma hali gerçekten hissedildiğinde bizi tanımayanlar dahi sever. Nasıl mı?

Hayatınızdan bir örnek vererek bunun nasıl olacağını size ispatlayabilirim. Diyelim ki asansöre bindiniz. Bir sonraki katta kapı açıldı ve içeriye çok hoş kadın/erkek girdi. Kıyafeti son moda ve şık olmasına rağmen onun yanındayken kendinizi çok rahatsız hissettiniz. Başka bir anda ise asansöre sizinle birlikte üzerinde normal bir pantolon ve bir tişört olan başka bir insan bindi. Bu insanın enerjisi diğerinden o kadar farklıydı ki onu tanımadığınız halde içinizden ona gülümsemek hatta selam vermek geçti. İşte nazik ve sevgi dolu olma enerjisi böyle bir şeydir. Sevgi ve nezaket dolu insanlar çok güzel olmadıkları halde gözünüze güzel görünürler.

Hayatımızdaki karmaşaya son vermek için belki de yapabileceğimiz tek şey sevgi ve nazik dolu olmak. Tüm medya bizleri tüketmeye sevk ederken nazik ve sevgi dolu olmaya çalışmak çok kolay olmayabilir. Fakat bir yerden başlamak önemli. Her gün sadece ve sadece 5 dakikalık zamanınızı nazik ve kibar olmaya ayırabilir misiniz?



Sizce, bu 5 dakikayı ayırmak neden bu kadar zor?

Çünkü izlediğimizde nazik ve sevgi dolu olmakla ilgili zihnimizde farklı düşünceler oluşmaya başlayacak. Bu da farklı alışkanlıklar, farklı inançlar, farklı görüşler anlamına gelir. İntikam duygusundan, haklı olma bağımlılığına son vermek anlamına gelir. Bu çok korkutucu görünebilir fakat asansöre bindiğinizde herkesin, size gülümseyeceğini garanti edebilirim. Aynı şekilde her gün bir sürü insanın gününü aydınlatabilirsiniz.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU