Nemlendirici ve rahatlatıcı ev yapımı vücut yağı tarifi

Evinizde yapacağınız vücut yağı için gerekli malzemeler:



-Shea yağı

-Argan Yağı

-Jojoba yağı

-Vitamin E yağı

-Koku için esansiyel yağ (lavanta)

-Biraz ışıltı için mika tozu

Cildiniz için harika olan bu yağları karıştırabilir veya hindistancevizi yağı veya zeytinyağı gibi daha ucuz ve kolay bulunabilinen yağları tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 10-15 damla lavanta esansiyel yağı ve bir çay kaşığı kadar mika tozunu karışıma ekleyip karıştırabilirsiniz. Son iki madde tamamen sizin zevk ve tercihlerinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tüm malzemeleri bir cam kavanoza ekleyin ve topaklanmayacak şekilde iyice karıştırın. Kapaklı bir cam kavanoz gibi herhangi bir hava geçirmez kapta saklayabilirsiniz.

Umarım cildiniz bu karışımı bizim kadar sever!