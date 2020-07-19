Nergis Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Nergis çiçeği, Latince dilinde Narcissus olarak isimlendirilmiştir. Bahar mevsimine girilmesiyle beraber oldukça güzel kokusu ve görüntüsüyle baharın müjdesini verir. Sarı ve beyaz renkleri bulunan nergis çiçeği, soğuğa karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu çiçek daha çok Akdeniz bölgesinde yetişir.



Nergis Çiçeğinin Anlamı



Nergis çiçeğinin anlamı; saygı duyma olarak nitelendirilmiştir. Bilhassa ilkbahar mevsimlerinde tercih edilen bir bitki olduğunu belirtmek mümkündür. Bunun yanı sıra güzel kokusundan ötürü, alıcıları büyüleyen bir çiçektir. Nergis çiçeği, saygı duyma anlamıyla bilindiğinden, hayatta değer verilen bireylere verilecek bir çiçek türüdür. Nergis çiçeğinin değişik çeşitleri bulunsa da genel olarak hepsinin anlamı aynıdır. Bu çiçek; aşk ve güzellik çiçeği olarak da nitelendirilir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Nergis çok faydalı bir çiçek olup, oldukça özel özellikleri bulunan bir çiçektir. Bu özellikler;



- Nergisin çiçekleri, sarı ve beyaz olur.

- Nergis soğanı zehirli bir yapıya sahiptir.

- Nergis, soğanlı bir şekilde yetişir. Soğanlarının yeniden kullanılması mümkündür fakat bir yıl dinlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

- Nergis çiçeğinin taç yaprakları sarı ya da beyaz karışımı biçimindedir.

- Çiçeğin yaprakları soğanından çıkar.

- Nergis çiçeğinin taç yaprağı oval biçimde olup, 6 tanedir.

- Kesme çiçekçilik için çok fazla kullanılır.



Nergis çiçeğinin faydaları ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Nergis çiçeğinin güzel kokusu, geniz tıkanıklığının açılmasına yardımcı olmaktadır.

- Nergis çiçeğinin temizleyici özelliği bulunur.

- Nergis çiçeğinin kaynatılması ile içilmesi ya da haşlanması ile tüketilmesi, kusmayı önler ve midede bulunan nemi çeker.

- Abraş ve cüzzam rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Nergis çiçeğinin öğütülen kökü, sinirlere ulaşan yaraların iyileştirilmesinde önemli fayda sağlar.

- Safra ve rutubet kaynaklı olan baş ağrılarını ortadan kaldırır.

- Soğuk kaynaklı oluşan nezleye karşı yararlıdır.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Nergis çiçeğinin bakımı, çiçeğin sağlıklı bir şekilde açması için çok önemlidir. Nergis çiçeğinin açması adına soğanlarını Ağustos- Kasım aylarında ekmek gerekir. Bununla beraber nergis çiçeği bahar aylarında açacaktır. Nergis çiçeği nemli, organik maddesi çok zengin olan, kumlu ve tinli toprakları sevmektedir. Bununla beraber suyu çok seven bir çiçektir. Bu yüzden de suyun fazla olduğu yerde bulunması çiçeğin bakımı açısından çok önemlidir.



Saksı içerisinde nergis çiçeği yetiştiriliyorsa, haftada bir veya 4 günde bir sulama, çiçeğin bakımı için faydalı olacaktır. Nergis çiçeğinin toprağının nemini kaybetmeden sulanması doğru olmayacaktır. Nergis çiçeği gün ışığını doğrudan almayı sevmez. Bu yüzden de doğrudan değil dolaylı ışık alan bir yerde nergis çiçeğini yetiştirmek önemlidir. Nergis çiçeğinin yaprak kısımları yeşil renkli olduğu sürece güneşten yararlanması önlenmelidir. Nergisler kendi yapraklarını kendileri yeniler. Bununla beraber çiçeklerini açtıktan hemen sonra yaprakların büyümesine, gelişimine ve ölmesine de izin vermek bakımı açısından çok önemlidir.