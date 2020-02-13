Akne izleri ve lekelerden kurtulma

Peeling yöntemleri ile yüzünüzdeki akne izleri ve lekelerden kurtulma zamanı!

Peeling yöntemlerini uygulamanın belirli zamanları vardır. Dolayısı ile kış mevsimi ideal zamandır. Ciltteki akne, sivilce izleri, derin ve ince kırışıklıklar ve güneş lekelerinden kurtulmak için farklı peeling yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerden en etkili ve zararsız olan '' Biyolojik peeling ve '' Diamant micro dermabrasyon '' yöntemleridir.

Peeling yöntemleri, cildin üst derisini soyarak alt katmanlardan sağlıklı, taze ve yeni derinin gelmesi amacıyla uygulanan yöntemlerdir.

Cilt lekeleri, güneş lekeleri, sivilce, akne izleri, deri kalınlığı ve cilt kırışıklıkları peeling yöntemleri ile giderilir. Citte daha sağlıklı ve genç hücreler oluşturarak, cildin daha parlak, gergin, pürüzsüz görünmesini sağlamaktır.

Biyolojik peeling yöntemi

Biyolojik peeling yönteminde üst deriyi soyma bitkisel yöntemlerle uygulanmaktadır. Tamamen doğal ve bitkisel bazlı olarak uygulanır.

Diamant micro dermabrasyon

Diamant micro dermabrasyon yönteminde, derideki pürüzlü görünümü, sert tabakayı azaltmaya yönelik uygulanan acısız mekanik soyma işlemidir. En çok sivilce veya aknelerin bıraktığı izlerin azalması için uygundur. Derinin yüzeysel tabakası soyulduğunda daha pürüzsüz, gergin ve taze bir deri tabakası ortaya çıkar. Diamant micro dermabrasyon, ucunda yüksek vakumlayıcı ile ölü cilt hücrelerini emerken, bir elmas ucuyla da kristal tedavi uygular. Bu yöntemle lekeleri gidermek, kırışıklıkları azaltmak, sivilce, akne izlerini silmek amacıyla uygulanan etkili yöntemdir.

Hangi cilt sorunlarına uygulanır

Akne, sivilce izleri giderilir, kırışıklıklar ve ince çizgiler açılır giderilir.

Cildin esnekliği, sıkılığı artar, güneş lekeleri açılır, cildin renk düzensizlikleri giderilir.

Hangi ciltlere uygulanmaz

Hamilelik döneminde olanlara, çok koyu tenlilere, ağır ilaç kullanan kişilere.

Peeling yöntemleri uygulanmaz !!!

Peeling uygulamasını yaptıracağınız uzmanı ve kurumları son derece dikkatli seçmenizde fayda vardır. Sonuçta cilt sizin cildiniz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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