Bahar aylarında cildinizi güneş ışınlarından koruyun!

Soğuk ayları geride bıraktık ve mayıs ayına girmemizle birlikte, hava yavaş, yavaş ısınıp güneş yüzünü göstermeye başladı. Ama, baharın ilk güneş ışınları çok ama çok tehlikelidir! Özellikle yüz cildimizde ve açık olan el, kol, omuz gibi bölgelerimizde güneş lekelerine ve yanıklara hızlı şekilde neden olur. Bahar aylarında güneşin dikleştiği ancak ısının yükselmediği durumlarda bile güneşten korunmak gerekir. Çünkü havada ki yoğunluk ince olduğu için güneş ışınları daha dik olarak cildimize etkilidir. Bu güneş artık eski güneş değil bilindiği gibi, güneşe karşı sere, serpe oturmak çimlere uzanmak keyif yapmak, artık eski günlerde kaldı maalesef. Ozon tabakasının incelmesi, güneşin zararlı ışınlarının bize daha çok zarar vermesi söz konusu. Güneş koruyucularımız olmadan güneşe direk maruz kalmak, cilt lekeleri, cilt yanıkları ve cilt kırışıklıklarına neden olduğu bilinmektedir. Özellikle güneşin ilk ışınları bu bahar ayında, güneş koruyucularımızı çantamızdan ayırmamak cilt bakımınız ve sağlığınız için çok önemli davranış olur

5 maddeden oluşan önerilerimle, baharda güneşin keyfini sorunsuz olarak çıkarabilirsiniz

1) Bahar aylarında güneş koruyucuları kaç faktörlü olmalıdır?

Bir çok günlük krem ve fondötenlerin içeriğinde en az 15 güneş koruyucu faktörleri bulunur, ama yinede güneşten çok fazla koruma faktörlerine sahip değildirler. Kış aylarında yeterli olabilirler ama bahar ve yaz güneşinde kafi derecede koruyucu faktörüne sahip değildirler. Günlük kullanım için en az SPF 30 + olmalıdır, en idealli tabii ki su bazlı sun fluid LSF 50 olmalıdır. Ürünün cildi güneş hasarlarına karşı koruyabilme yeteneğini gösterir özellikle UVB ye karşı.

2) Güneş koruyucularını ne zaman kullanmalıyız?

Günlük yaşamımızda, zamanın büyük çoğunluğu arabanın içinde, ofiste pencere kenarında veya dışarıda geçiriyorsanız mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Hafta sonları evinizin balkono, tersında oturma esnasında veya dışarıda yürüyüş yaparken, bisiklet sürme gibi zamanlarda yine güneş koruyucu kullanmanız büyük önem taşır.

3) Güneş koruyucularını nasıl kullanmalıyız?

Sabahları cildinizi temizledikten sonra günlük nemlendirici sürün, evden çıkmadan 5 - 10 dakika önce güneş koruyucuyu nemlendiricinin üzerine sürün sun fluid LSF 50 özellikle güneşe maruz kalan yüz, boyun ve dekolteye kadar sürün, hatta el, omuz ve kollarınıza da sürebilirsiniz. Makyaj yapan bayanlar güneş koruyucusu üzerine rahatlıkla makyaj yapabilirler, yani fondöten, allık kullanabilirsiniz. Böylece cildinizi güneş ışınların size vereceği hasarlara karşı korumuş olursunuz, yani leke, kızarıklık, yanık ve cilt yaşlanmasına karşı korunmuş olur.

4) Hangi saatlerde güneşin keyfi çıkarılır?

Güneşe karşı oturma ve keyfini çıkarma saatleri, sabah 7.00 den 11.00 ve öğleden sonra 16.00 itibari ile güneşin keyfini çıkarma saatleridir.

5) Doğru beslenme ile güneş ışınlarının cildimize vereceği zararları nasıl aza indirebiliriz?

Cildi yapılandırma özelliğine sahip olan vitaminler, özellikle vitamin C bütün narinciyelerde bol miktarda C vitamini içerir ve ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde. Vitamin E, fındık, fıstık, ceviz, badem, fasulye, kuşkonmaz, semizotu. Bu besinler güneş ışınlarının cilt yaşlanma etkilerini önler. Ayrıca domates bol miktarda likopen içerir UV ışınlarından büyük oranda korur. Güneş yanıklarına maruz kalmamak ve önlemek istiyorsanız, her gün sekiz hafta süre ile 50 gr. domates püresi ve 10 gr. sızma zeytin yağ karışımını tüketin. Bu domates püre kürü güneş yanıklarına karşı yüzde kırk a kadar önleyebiliyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com