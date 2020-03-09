Baharda cilt bakımı nasıl olmalı?

Bahar mevsiminde cildimizin durumu ve bakımı

Daha güzel bir cilde sahip olmak herkesin hayali. Ancak bu hayale ulaşabilmemiz için biraz çaba sarf etmemiz gerekir. Yeter ki cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı doğru zamanda uygulayın.

Dört mevsim içinde insana en huzur, mutluluk ve umut getiren aylardan biridir mart. Bahar mevsiminin ilk ayı olması itibariyle de kıştan ilkbahara geçerken tüm canlılar için kışın getirdiği uyuşukluktan sıyırır bizi. Doğa ve tüm canlılar hareketlenir. Mart, taze başlangıçlar getirir bir çoğumuzu da coşkuya, canlılığa sebep olur. Metabolizmamız değişmeye hızlanmaya başlar.

Her ilkbahar yaşam için yenilenme başkangıcıdır. Ancak kimi insanlarda kendini yorgun hisseder, asabi alıngan olurlar. Bu kişiler mevsimsel depresyona meyillidirler. Dolayısıyla kendimizi psikolojik ve fiziksel olarak mevsimlere hazırlamamız gerekir.

Geride bıraktığımız kış mevsiminin cildimiz ve vücudumuzda meydana getirdiği olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Karaciğerimiz yağlı yiyecekler sebebiyle, cildimiz ve vücudumuzda yağ birikimi oldu. Kapalı ortamdaki sıcak kuru hava cildimizde oksijen eksikliği, nem kaybı, kuruluk ve hassasiyet gibi sorunlar oluştu.

Yenilenme ihtiyacı olan ilk başta cildimizdir. Bunun için de biyolojik 42 dereceye kadar ısınan ve tekrar 0 dereceye kendiliğinden soğuyan maske kürü ile yüz cildimizdeki nem, kuruluk, oksijen eksikliğini tamamlayıp gerekli fonksiyonlarını dengeleyerek cilt canlanıp, tazelenerek tam bir '' Happy Aginng Face '' yaratıyor. Cilt hücrelerini oksijen ile beslenerek, kan dolaşımını düzenliyor, doku oksijenlenince kendini yenileme yeteneği uyarılmış oluyor.

Böylece ilkbahar da cilt bakımının yanı sıra dengeli, düzenli beslenme ile vücudumuza güç ve dinçlik kazandırırız. Kış aylarında biriken yağ ve kilolardan kurtulmak için de egsersizlere ağırlık vermemiz gerekiyor, çünkü yılın en uygun dönemindeyiz.

Bu ay bahar yorgunluğuna karşı cildimizi ve vücudumuzu yeniler, beslenme programları ile takviyemizi yaparsak kendimizi motive eder ilkbahara daha kolay adepte oluruz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com